Рейтинг@Mail.ru
На соцрасходы в Смоленской области дополнительно выделили 4,7 млрд рублей - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:52 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/sotsraskhody--1981297018.html
На соцрасходы в Смоленской области дополнительно выделили 4,7 млрд рублей
На соцрасходы в Смоленской области дополнительно выделили 4,7 млрд рублей - РИА Новости, 01.11.2024
На соцрасходы в Смоленской области дополнительно выделили 4,7 млрд рублей
На прошедшем заседании Смоленской областной Думы рассмотрели законопроект, направленный на дополнительное увеличение в 2025 году социальных расходов... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:52
2024-11-01T10:52
смоленская область
василий анохин
смоленская областная дума
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На прошедшем заседании Смоленской областной Думы рассмотрели законопроект, направленный на дополнительное увеличение в 2025 году социальных расходов регионального бюджета в размере 4,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Забота о благополучии жителей региона, поддержка семей, детей и молодежи, инвалидов и ветеранов, развитие социальной сферы – наш приоритет. На прошедшем заседании Смоленской областной Думы рассмотрели законопроект, направленный на дополнительное увеличение в 2025 году социальных расходов регионального бюджета в размере 4,7 миллиарда рублей", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он отметил, что почти 3 миллиарда рублей, которые выделены из федерального бюджета, пойдут на развитие инфраструктуры. 1,8 миллиарда рублей предусмотрены на развитие и ремонт дорог, 964 миллиона рублей – на возведение нового онкодиспансера, а 215 миллионов рублей – на ежемесячные выплаты для педагогов школ и учреждений СПО за классное руководство. "Также расширяем социальную поддержку смолян и направим на это дополнительные средства: 704 миллиона рублей предусмотрели на областные меры, 49 миллионов рублей – на выплаты при рождении и воспитании ребенка, 310 миллионов рублей – на обеспечение жителей лекарствами", - отметил он. Кроме того, 714 миллионов рублей выделили на социально значимые проекты региона. Это строительство нового корпуса социально-оздоровительного центра "Голоевка", ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, культуры и образования, благоустройство общественных территорий. Также предусмотрели средства на приобретение жилья для детей-сирот. "Еще раз повторю, социальная направленность бюджета – наш безусловный приоритет. Благодарю депутатский корпус во главе с Игорем Васильевичем Ляховым за поддержку этой важной инициативы", - поблагодарил Анохин.
https://ria.ru/20241029/forum-1980768412.html
https://ria.ru/20241024/derevya-1979805343.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_142:0:1758:1212_1920x0_80_0_0_a0f0c12ea4cf6c66f7e640c643cab31e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, смоленская областная дума, социальные выплаты
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская областная Дума, Социальные выплаты

На соцрасходы в Смоленской области дополнительно выделили 4,7 млрд рублей

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Василий Анохин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На прошедшем заседании Смоленской областной Думы рассмотрели законопроект, направленный на дополнительное увеличение в 2025 году социальных расходов регионального бюджета в размере 4,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Забота о благополучии жителей региона, поддержка семей, детей и молодежи, инвалидов и ветеранов, развитие социальной сферы – наш приоритет. На прошедшем заседании Смоленской областной Думы рассмотрели законопроект, направленный на дополнительное увеличение в 2025 году социальных расходов регионального бюджета в размере 4,7 миллиарда рублей", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Форум "Есть ли будущее у экспорта?" пройдет в Смоленске
29 октября, 18:05
Он отметил, что почти 3 миллиарда рублей, которые выделены из федерального бюджета, пойдут на развитие инфраструктуры. 1,8 миллиарда рублей предусмотрены на развитие и ремонт дорог, 964 миллиона рублей – на возведение нового онкодиспансера, а 215 миллионов рублей – на ежемесячные выплаты для педагогов школ и учреждений СПО за классное руководство.
"Также расширяем социальную поддержку смолян и направим на это дополнительные средства: 704 миллиона рублей предусмотрели на областные меры, 49 миллионов рублей – на выплаты при рождении и воспитании ребенка, 310 миллионов рублей – на обеспечение жителей лекарствами", - отметил он.
Кроме того, 714 миллионов рублей выделили на социально значимые проекты региона. Это строительство нового корпуса социально-оздоровительного центра "Голоевка", ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, культуры и образования, благоустройство общественных территорий. Также предусмотрели средства на приобретение жилья для детей-сирот.
"Еще раз повторю, социальная направленность бюджета – наш безусловный приоритет. Благодарю депутатский корпус во главе с Игорем Васильевичем Ляховым за поддержку этой важной инициативы", - поблагодарил Анохин.
Высадка деревьев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Более 8,5 миллиона деревьев высадили в Смоленской области в этом году
24 октября, 14:24
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская областная ДумаСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала