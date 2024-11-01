https://ria.ru/20241101/sotsraskhody--1981297018.html

На соцрасходы в Смоленской области дополнительно выделили 4,7 млрд рублей

На соцрасходы в Смоленской области дополнительно выделили 4,7 млрд рублей - РИА Новости, 01.11.2024

На соцрасходы в Смоленской области дополнительно выделили 4,7 млрд рублей

На прошедшем заседании Смоленской областной Думы рассмотрели законопроект, направленный на дополнительное увеличение в 2025 году социальных расходов... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:52

2024-11-01T10:52

2024-11-01T10:52

смоленская область

василий анохин

смоленская областная дума

социальные выплаты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На прошедшем заседании Смоленской областной Думы рассмотрели законопроект, направленный на дополнительное увеличение в 2025 году социальных расходов регионального бюджета в размере 4,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Забота о благополучии жителей региона, поддержка семей, детей и молодежи, инвалидов и ветеранов, развитие социальной сферы – наш приоритет. На прошедшем заседании Смоленской областной Думы рассмотрели законопроект, направленный на дополнительное увеличение в 2025 году социальных расходов регионального бюджета в размере 4,7 миллиарда рублей", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он отметил, что почти 3 миллиарда рублей, которые выделены из федерального бюджета, пойдут на развитие инфраструктуры. 1,8 миллиарда рублей предусмотрены на развитие и ремонт дорог, 964 миллиона рублей – на возведение нового онкодиспансера, а 215 миллионов рублей – на ежемесячные выплаты для педагогов школ и учреждений СПО за классное руководство. "Также расширяем социальную поддержку смолян и направим на это дополнительные средства: 704 миллиона рублей предусмотрели на областные меры, 49 миллионов рублей – на выплаты при рождении и воспитании ребенка, 310 миллионов рублей – на обеспечение жителей лекарствами", - отметил он. Кроме того, 714 миллионов рублей выделили на социально значимые проекты региона. Это строительство нового корпуса социально-оздоровительного центра "Голоевка", ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, культуры и образования, благоустройство общественных территорий. Также предусмотрели средства на приобретение жилья для детей-сирот. "Еще раз повторю, социальная направленность бюджета – наш безусловный приоритет. Благодарю депутатский корпус во главе с Игорем Васильевичем Ляховым за поддержку этой важной инициативы", - поблагодарил Анохин.

https://ria.ru/20241029/forum-1980768412.html

https://ria.ru/20241024/derevya-1979805343.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, смоленская областная дума, социальные выплаты