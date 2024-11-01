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Солодов: новая Камчатская краевая больница начнет работу в апреле 2025 года - РИА Новости, 01.11.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
09:25 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/solodov-1981281261.html
Солодов: новая Камчатская краевая больница начнет работу в апреле 2025 года
Солодов: новая Камчатская краевая больница начнет работу в апреле 2025 года - РИА Новости, 01.11.2024
Солодов: новая Камчатская краевая больница начнет работу в апреле 2025 года
Новая Камчатская краевая больница, строительство которой ведется в Петропавловске-Камчатском, примет первых пациентов в апреле 2025 года, сообщил журналистам на РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:25
2024-11-01T09:25
камчатский край
петропавловск-камчатский
владимир солодов
медучреждения
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости️. Новая Камчатская краевая больница, строительство которой ведется в Петропавловске-Камчатском, примет первых пациентов в апреле 2025 года, сообщил журналистам на брифинге губернатор региона Владимир Солодов. "Уже в этом году строители с объекта уедут, и заедут наши врачи. В следующем году мы будем заниматься приемкой, оформлением работ и финансовыми расчетами. Мы скрупулезно будем приемку осуществлять, чтобы здесь все было сделано. Когда сюда придет первый пациент? Весной 2025 года. Думаю, что в апреле здесь все уже будут получать медицинскую помощь", - сказал Солодов. Ранее сообщалось, что строительство больничного комплекса осуществляется в два этапа. На первом этапе созданы лечебно-диагностический корпус, палатный корпус на 175 коек и инженерные сооружения. Второй этап включает административно-поликлинический корпус, палатный корпус на 275 коек, патологоанатомическое отделение и блок вспомогательных отделений. Дополнительно будет создана детская краевая больница. "У нас сейчас проектируется детская краевая больница. Она будет следующим этапом реализована. Потому что есть поручение президента. Предварительно, в течение следующей пятилетки там просматриваются средства, хотя окончательно еще предстоит подтвердить после того, как проект будет утвержден", - сказал губернатор. Возведение нового здания краевой больницы началось в июне 2021 года. Медицинский комплекс является полностью автономным. На его территории расположены собственная котельная, водозаборный узел с четырьмя скважинами водоснабжения, канализационно-очистные сооружения, шесть дизельгенераторов и три трансформаторные подстанции. Установлены современные концентраторы медицинского кислорода — приборы для непрерывного производства кислорода высокой концентрации из атмосферного воздуха. Общая площадь территории больницы после реализации всех этапов составит более 41 гектара.
https://ria.ru/20241029/kamchatka-1980636571.html
https://ria.ru/20241025/kamchatka-1979979951.html
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петропавловск-камчатский, владимир солодов, медучреждения
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Медучреждения

Солодов: новая Камчатская краевая больница начнет работу в апреле 2025 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Солодов
Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости️. Новая Камчатская краевая больница, строительство которой ведется в Петропавловске-Камчатском, примет первых пациентов в апреле 2025 года, сообщил журналистам на брифинге губернатор региона Владимир Солодов.
"Уже в этом году строители с объекта уедут, и заедут наши врачи. В следующем году мы будем заниматься приемкой, оформлением работ и финансовыми расчетами. Мы скрупулезно будем приемку осуществлять, чтобы здесь все было сделано. Когда сюда придет первый пациент? Весной 2025 года. Думаю, что в апреле здесь все уже будут получать медицинскую помощь", - сказал Солодов.
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Ранее сообщалось, что строительство больничного комплекса осуществляется в два этапа. На первом этапе созданы лечебно-диагностический корпус, палатный корпус на 175 коек и инженерные сооружения. Второй этап включает административно-поликлинический корпус, палатный корпус на 275 коек, патологоанатомическое отделение и блок вспомогательных отделений. Дополнительно будет создана детская краевая больница.
"У нас сейчас проектируется детская краевая больница. Она будет следующим этапом реализована. Потому что есть поручение президента. Предварительно, в течение следующей пятилетки там просматриваются средства, хотя окончательно еще предстоит подтвердить после того, как проект будет утвержден", - сказал губернатор.
Возведение нового здания краевой больницы началось в июне 2021 года. Медицинский комплекс является полностью автономным. На его территории расположены собственная котельная, водозаборный узел с четырьмя скважинами водоснабжения, канализационно-очистные сооружения, шесть дизельгенераторов и три трансформаторные подстанции. Установлены современные концентраторы медицинского кислорода — приборы для непрерывного производства кислорода высокой концентрации из атмосферного воздуха. Общая площадь территории больницы после реализации всех этапов составит более 41 гектара.
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