https://ria.ru/20241101/solodov-1981281261.html

Солодов: новая Камчатская краевая больница начнет работу в апреле 2025 года

Солодов: новая Камчатская краевая больница начнет работу в апреле 2025 года - РИА Новости, 01.11.2024

Солодов: новая Камчатская краевая больница начнет работу в апреле 2025 года

Новая Камчатская краевая больница, строительство которой ведется в Петропавловске-Камчатском, примет первых пациентов в апреле 2025 года, сообщил журналистам на РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:25

2024-11-01T09:25

2024-11-01T09:25

камчатский край

петропавловск-камчатский

владимир солодов

медучреждения

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости️. Новая Камчатская краевая больница, строительство которой ведется в Петропавловске-Камчатском, примет первых пациентов в апреле 2025 года, сообщил журналистам на брифинге губернатор региона Владимир Солодов. "Уже в этом году строители с объекта уедут, и заедут наши врачи. В следующем году мы будем заниматься приемкой, оформлением работ и финансовыми расчетами. Мы скрупулезно будем приемку осуществлять, чтобы здесь все было сделано. Когда сюда придет первый пациент? Весной 2025 года. Думаю, что в апреле здесь все уже будут получать медицинскую помощь", - сказал Солодов. Ранее сообщалось, что строительство больничного комплекса осуществляется в два этапа. На первом этапе созданы лечебно-диагностический корпус, палатный корпус на 175 коек и инженерные сооружения. Второй этап включает административно-поликлинический корпус, палатный корпус на 275 коек, патологоанатомическое отделение и блок вспомогательных отделений. Дополнительно будет создана детская краевая больница. "У нас сейчас проектируется детская краевая больница. Она будет следующим этапом реализована. Потому что есть поручение президента. Предварительно, в течение следующей пятилетки там просматриваются средства, хотя окончательно еще предстоит подтвердить после того, как проект будет утвержден", - сказал губернатор. Возведение нового здания краевой больницы началось в июне 2021 года. Медицинский комплекс является полностью автономным. На его территории расположены собственная котельная, водозаборный узел с четырьмя скважинами водоснабжения, канализационно-очистные сооружения, шесть дизельгенераторов и три трансформаторные подстанции. Установлены современные концентраторы медицинского кислорода — приборы для непрерывного производства кислорода высокой концентрации из атмосферного воздуха. Общая площадь территории больницы после реализации всех этапов составит более 41 гектара.

https://ria.ru/20241029/kamchatka-1980636571.html

https://ria.ru/20241025/kamchatka-1979979951.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петропавловск-камчатский, владимир солодов, медучреждения