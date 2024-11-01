https://ria.ru/20241101/sobyanin-1981363535.html

Собянин: московские предприниматели сэкономили 7,8 млрд рублей на аренде

Собянин: московские предприниматели сэкономили 7,8 млрд рублей на аренде - РИА Новости, 01.11.2024

Собянин: московские предприниматели сэкономили 7,8 млрд рублей на аренде

В текущем году арендаторам помещений в Москве удалось сэкономить почти 7,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении на портале Mos.ru. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:19

2024-11-01T15:19

2024-11-01T15:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости️. В текущем году арендаторам помещений в Москве удалось сэкономить почти 7,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении на портале Mos.ru."За последние 14 лет создали систему различных льгот и возможностей в имущественной сфере. Одна из них — аренда городской недвижимости по сниженным ставкам", - сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.В сообщении уточняется, что субъекты малого бизнеса, работающие в социально значимых сферах, могу воспользоваться ставкой 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год. Аренда помещений им доступна без проведения торгов.Для учреждений, предоставляющих услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, предусмотрена ставка 3,5 тысячи рублей, говорится в пресс-релизе. На нее же могут рассчитывать предприниматели, у которых на месте городских помещений работают медцентры, стоматологии и прочие объекты.Также в Москве действует ставка 1,8 тысячи рублей для учреждений, имеющих лицензию на различные виды образования.Помимо этого, московские предприниматели могут воспользоваться программой "1 рубль за квадратный метр в год". По итогам аукционов предприниматели имеют возможность арендовать объекты культурного наследия, здания и помещения, где начинают работу образовательные учреждения или гостиницы.

https://ria.ru/20241101/liksutov-1981309003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, коммерческая недвижимость