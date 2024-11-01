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Собянин: московские предприниматели сэкономили 7,8 млрд рублей на аренде
Собянин: московские предприниматели сэкономили 7,8 млрд рублей на аренде - РИА Новости, 01.11.2024
Собянин: московские предприниматели сэкономили 7,8 млрд рублей на аренде
В текущем году арендаторам помещений в Москве удалось сэкономить почти 7,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении на портале Mos.ru. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:19
2024-11-01T15:19
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости️. В текущем году арендаторам помещений в Москве удалось сэкономить почти 7,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении на портале Mos.ru."За последние 14 лет создали систему различных льгот и возможностей в имущественной сфере. Одна из них — аренда городской недвижимости по сниженным ставкам", - сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.В сообщении уточняется, что субъекты малого бизнеса, работающие в социально значимых сферах, могу воспользоваться ставкой 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год. Аренда помещений им доступна без проведения торгов.Для учреждений, предоставляющих услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, предусмотрена ставка 3,5 тысячи рублей, говорится в пресс-релизе. На нее же могут рассчитывать предприниматели, у которых на месте городских помещений работают медцентры, стоматологии и прочие объекты.Также в Москве действует ставка 1,8 тысячи рублей для учреждений, имеющих лицензию на различные виды образования.Помимо этого, московские предприниматели могут воспользоваться программой "1 рубль за квадратный метр в год". По итогам аукционов предприниматели имеют возможность арендовать объекты культурного наследия, здания и помещения, где начинают работу образовательные учреждения или гостиницы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, коммерческая недвижимость
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Коммерческая недвижимость
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости️. В текущем году арендаторам помещений в Москве удалось сэкономить почти 7,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении на портале Mos.ru.
"За последние 14 лет создали систему различных льгот и возможностей в имущественной сфере. Одна из них — аренда городской недвижимости по сниженным ставкам", - сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что субъекты малого бизнеса, работающие в социально значимых сферах, могу воспользоваться ставкой 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год. Аренда помещений им доступна без проведения торгов.
Для учреждений, предоставляющих услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, предусмотрена ставка 3,5 тысячи рублей, говорится в пресс-релизе. На нее же могут рассчитывать предприниматели, у которых на месте городских помещений работают медцентры, стоматологии и прочие объекты.
Также в Москве действует ставка 1,8 тысячи рублей для учреждений, имеющих лицензию на различные виды образования.
Помимо этого, московские предприниматели могут воспользоваться программой "1 рубль за квадратный метр в год". По итогам аукционов предприниматели имеют возможность арендовать объекты культурного наследия, здания и помещения, где начинают работу образовательные учреждения или гостиницы.