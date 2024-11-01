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Россия выразила Сербии соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде
Россия выразила Сербии соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде - РИА Новости, 02.11.2024
Россия выразила Сербии соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде
Россия выражает соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде, где при обрушении 50-метрового козырька железнодорожного вокзала погибли, по последним... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-01T23:20
2024-11-01T23:20
2024-11-02T01:19
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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Россия выражает соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде, где при обрушении 50-метрового козырька железнодорожного вокзала погибли, по последним данным, 14 человек и пострадали около 30, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Мы хотим выразить соболезнования Сербии в связи с сегодняшним трагическим событием в городе Нови-Сад", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1960-х годов постройки, в последние годы там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт.Сербские СМИ ранее сообщили, что президент Александр Вучич отправится в Нови-Сад. Туда прибыл премьер и бывший мэр города Милош Вучевич, который выразил соболезнования семьям погибших и назвал происшествие самым большим в истории города после Второй мировой войны.Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура на основания закона о проведении траура в республике Сербия. В самом городе Нови-Сад траур городские власти назначили трехдневным.Посольство России сообщало, что сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате трагедии на железнодорожном вокзале города Нови-Сад и просьб об оказании помощи от соотечественников не поступало.
https://ria.ru/20241026/mid-1980258180.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), василий небензя, александр вучич, милош вучевич, оон, соболезнования, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Василий Небензя, Александр Вучич, Милош Вучевич, ООН, соболезнования, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия выразила Сербии соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде
Постпред ООН: РФ соболезнует Сербии в связи с трагедией на вокзале в Нови-Саде