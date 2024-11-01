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Гидрометцентр предупредил о снежном Дне народного единства в Москве

Гидрометцентр предупредил о снежном Дне народного единства в Москве - РИА Новости, 01.11.2024

Гидрометцентр предупредил о снежном Дне народного единства в Москве

Новый циклон принесет в Москву снег 4 ноября, в День народного единства, из-за холодной погоды может сформироваться небольшой снежный покров, сообщила РИА... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T03:45

2024-11-01T03:45

2024-11-01T03:45

общество

москва

россия

марина макарова

гидрометцентр

погода

день народного единства в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый циклон принесет в Москву снег 4 ноября, в День народного единства, из-за холодной погоды может сформироваться небольшой снежный покров, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Следующий циклон подойдет к утру понедельника… Чуть южнее Москвы он пройдет, то есть мы останемся в его холодной части, и там осадки будут идти в виде снега, но и мокрый снег будет, потому что плюс прогнозируют", — сказала Макарова. По ее словам, ночью 4 ноября ожидается минус 4 – плюс 1, днем – минус 2 – плюс 3 градуса. "Возможно формирование временного снежного покрова, но небольшого", — добавила метеоролог.Ранее синоптики сообщили, что североатлантический циклон обрушится на Москву в пятницу, в городе за сутки может выпасть половина от месячной нормы осадков.

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