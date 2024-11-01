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Гидрометцентр предупредил о снежном Дне народного единства в Москве
Гидрометцентр предупредил о снежном Дне народного единства в Москве - РИА Новости, 01.11.2024
Гидрометцентр предупредил о снежном Дне народного единства в Москве
Новый циклон принесет в Москву снег 4 ноября, в День народного единства, из-за холодной погоды может сформироваться небольшой снежный покров, сообщила РИА... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:45
2024-11-01T03:45
2024-11-01T03:45
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый циклон принесет в Москву снег 4 ноября, в День народного единства, из-за холодной погоды может сформироваться небольшой снежный покров, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Следующий циклон подойдет к утру понедельника… Чуть южнее Москвы он пройдет, то есть мы останемся в его холодной части, и там осадки будут идти в виде снега, но и мокрый снег будет, потому что плюс прогнозируют", — сказала Макарова. По ее словам, ночью 4 ноября ожидается минус 4 – плюс 1, днем – минус 2 – плюс 3 градуса. "Возможно формирование временного снежного покрова, но небольшого", — добавила метеоролог.Ранее синоптики сообщили, что североатлантический циклон обрушится на Москву в пятницу, в городе за сутки может выпасть половина от месячной нормы осадков.
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общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, погода, день народного единства в россии
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Погода, День народного единства в России
Гидрометцентр предупредил о снежном Дне народного единства в Москве
Гидрометцентр: циклон принесет в Москву снег в День народного единства,
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый циклон принесет в Москву снег 4 ноября, в День народного единства, из-за холодной погоды может сформироваться небольшой снежный покров, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Следующий циклон подойдет к утру понедельника… Чуть южнее Москвы он пройдет, то есть мы останемся в его холодной части, и там осадки будут идти в виде снега, но и мокрый снег будет, потому что плюс прогнозируют", — сказала Макарова.
По ее словам, ночью 4 ноября ожидается минус 4 – плюс 1, днем – минус 2 – плюс 3 градуса.
"Возможно формирование временного снежного покрова, но небольшого", — добавила метеоролог.
Ранее синоптики сообщили, что североатлантический циклон обрушится на Москву в пятницу, в городе за сутки может выпасть половина от месячной нормы осадков.