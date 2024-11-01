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Словацкий оппозиционер раскритиковал Фицо за интервью российским СМИ - РИА Новости, 01.11.2024
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15:20 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/slovakija-1981363962.html
Словацкий оппозиционер раскритиковал Фицо за интервью российским СМИ
Словацкий оппозиционер раскритиковал Фицо за интервью российским СМИ - РИА Новости, 01.11.2024
Словацкий оппозиционер раскритиковал Фицо за интервью российским СМИ
Глава находящейся в оппозиции к правительству Словакии либеральной прозападной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), депутат словацкого... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:20
2024-11-01T15:20
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БРАТИСЛАВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава находящейся в оппозиции к правительству Словакии либеральной прозападной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), депутат словацкого парламента Михал Шимечка раскритиковал премьер-министра республики Роберта Фицо за интервью на телеканале "Россия-1". "У Фицо ошибочный компас и дома, и во внешней политике. Вместо решения (проблем - ред.) разваливающегося здравоохранения и кризиса в собственной коалиции он в качестве приоритета определил разглагольствование (в эфире российского телеканала - ред.)", - написал Шимечка на своей странице в социальной сети Facebook*. По словам Шимечки, подобными действиями премьер ставит под угрозу безопасность Словакии. Ранее он уже называл "позором" интервью Фицо на телеканале "Россия-1". Премьер-министр Словакии в интервью российскому телеканалу заявил, в частности, что готов "без колебаний" говорить с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости. Он также подчеркнул, что для него будет "честью и радостью", если получится приехать в Москву на празднование годовщины окончания Второй мировой войны. Фицо также сказал, что повторное покушение на него может произойти в ближайшие недели или месяцы. Он считает это возможным потому, что "оппозиция до сих пор раздувает ситуацию", распространяя в отношении него клевету, в том числе из-за того, что премьер придерживается другого мнения на конфликт на Украине. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, владимир путин, facebook, нато
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Facebook, НАТО
Словацкий оппозиционер раскритиковал Фицо за интервью российским СМИ

Депутат Шимечка раскритиковал премьера Словакии Фицо за интервью на "России-1"

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава находящейся в оппозиции к правительству Словакии либеральной прозападной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), депутат словацкого парламента Михал Шимечка раскритиковал премьер-министра республики Роберта Фицо за интервью на телеканале "Россия-1".
"У Фицо ошибочный компас и дома, и во внешней политике. Вместо решения (проблем - ред.) разваливающегося здравоохранения и кризиса в собственной коалиции он в качестве приоритета определил разглагольствование (в эфире российского телеканала - ред.)", - написал Шимечка на своей странице в социальной сети Facebook*.
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По словам Шимечки, подобными действиями премьер ставит под угрозу безопасность Словакии.
Ранее он уже называл "позором" интервью Фицо на телеканале "Россия-1".
Премьер-министр Словакии в интервью российскому телеканалу заявил, в частности, что готов "без колебаний" говорить с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости. Он также подчеркнул, что для него будет "честью и радостью", если получится приехать в Москву на празднование годовщины окончания Второй мировой войны. Фицо также сказал, что повторное покушение на него может произойти в ближайшие недели или месяцы. Он считает это возможным потому, что "оппозиция до сих пор раздувает ситуацию", распространяя в отношении него клевету, в том числе из-за того, что премьер придерживается другого мнения на конфликт на Украине.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
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В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоВладимир ПутинFacebookНАТО
 
 
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