https://ria.ru/20241101/slova-1981393249.html
Названы самые длинные слова в немецком языке
Названы самые длинные слова в немецком языке - РИА Новости, 01.11.2024
Названы самые длинные слова в немецком языке
Один из наиболее авторитетных словарей немецкого языка, Duden, опубликовал список самых длинных слов в языке: возглавляет этот список слово из 67 букв. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:17
2024-11-01T17:17
2024-11-01T17:20
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один из наиболее авторитетных словарей немецкого языка, Duden, опубликовал список самых длинных слов в языке: возглавляет этот список слово из 67 букв. "Победителем" в этой "номинации" стало слово Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, которое примерно можно перевести как "порядок передачи юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком". Второе и третьи места делят валлийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и слово Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, которое переводится приблизительно как "распределение расходов на обслуживание долга по инвестициям в дренаж автомобильных дорог". "Самые длинные слова в словаре Duden происходят в основном из юридического и бюрократического языка и представляют собой составные слова", - пишет словарь. В рейтинге учитывались слова, которые употреблялись в СМИ не менее пяти раз за последние 10 лет. Немецкий язык славится своими длинными словами, которые часто переводятся на русский язык целыми словосочетаниями.
https://ria.ru/20241101/slovo-1981307110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Названы самые длинные слова в немецком языке
Словарь Duden назвал самые длинное слово в немецком языке из 67 букв
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Один из наиболее авторитетных словарей немецкого языка, Duden
, опубликовал список самых длинных слов в языке: возглавляет этот список слово из 67 букв.
"Победителем" в этой "номинации" стало слово Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, которое примерно можно перевести как "порядок передачи юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком".
Второе и третьи места делят валлийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и слово Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, которое переводится приблизительно как "распределение расходов на обслуживание долга по инвестициям в дренаж автомобильных дорог".
"Самые длинные слова в словаре Duden происходят в основном из юридического и бюрократического языка и представляют собой составные слова", - пишет словарь. В рейтинге учитывались слова, которые употреблялись в СМИ не менее пяти раз за последние 10 лет.
Немецкий язык славится своими длинными словами, которые часто переводятся на русский язык целыми словосочетаниями.