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Названы самые длинные слова в немецком языке - РИА Новости, 01.11.2024
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17:17 01.11.2024 (обновлено: 17:20 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/slova-1981393249.html
Названы самые длинные слова в немецком языке
Названы самые длинные слова в немецком языке - РИА Новости, 01.11.2024
Названы самые длинные слова в немецком языке
Один из наиболее авторитетных словарей немецкого языка, Duden, опубликовал список самых длинных слов в языке: возглавляет этот список слово из 67 букв. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:17
2024-11-01T17:20
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один из наиболее авторитетных словарей немецкого языка, Duden, опубликовал список самых длинных слов в языке: возглавляет этот список слово из 67 букв. "Победителем" в этой "номинации" стало слово Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, которое примерно можно перевести как "порядок передачи юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком". Второе и третьи места делят валлийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и слово Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, которое переводится приблизительно как "распределение расходов на обслуживание долга по инвестициям в дренаж автомобильных дорог". "Самые длинные слова в словаре Duden происходят в основном из юридического и бюрократического языка и представляют собой составные слова", - пишет словарь. В рейтинге учитывались слова, которые употреблялись в СМИ не менее пяти раз за последние 10 лет. Немецкий язык славится своими длинными словами, которые часто переводятся на русский язык целыми словосочетаниями.
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в мире, германия
В мире, Германия
Названы самые длинные слова в немецком языке

Словарь Duden назвал самые длинное слово в немецком языке из 67 букв

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Книги - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один из наиболее авторитетных словарей немецкого языка, Duden, опубликовал список самых длинных слов в языке: возглавляет этот список слово из 67 букв.
"Победителем" в этой "номинации" стало слово Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, которое примерно можно перевести как "порядок передачи юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком".
Второе и третьи места делят валлийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и слово Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, которое переводится приблизительно как "распределение расходов на обслуживание долга по инвестициям в дренаж автомобильных дорог".
"Самые длинные слова в словаре Duden происходят в основном из юридического и бюрократического языка и представляют собой составные слова", - пишет словарь. В рейтинге учитывались слова, которые употреблялись в СМИ не менее пяти раз за последние 10 лет.
Немецкий язык славится своими длинными словами, которые часто переводятся на русский язык целыми словосочетаниями.
Словари - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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