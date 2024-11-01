https://ria.ru/20241101/slova-1981393249.html

Названы самые длинные слова в немецком языке

Названы самые длинные слова в немецком языке - РИА Новости, 01.11.2024

Названы самые длинные слова в немецком языке

Один из наиболее авторитетных словарей немецкого языка, Duden, опубликовал список самых длинных слов в языке: возглавляет этот список слово из 67 букв. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:17

2024-11-01T17:17

2024-11-01T17:20

в мире

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103333/22/1033332288_0:99:2000:1225_1920x0_80_0_0_21a57eb2b5f2fae98c12d5f0e05f0453.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один из наиболее авторитетных словарей немецкого языка, Duden, опубликовал список самых длинных слов в языке: возглавляет этот список слово из 67 букв. "Победителем" в этой "номинации" стало слово Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, которое примерно можно перевести как "порядок передачи юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком". Второе и третьи места делят валлийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и слово Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, которое переводится приблизительно как "распределение расходов на обслуживание долга по инвестициям в дренаж автомобильных дорог". "Самые длинные слова в словаре Duden происходят в основном из юридического и бюрократического языка и представляют собой составные слова", - пишет словарь. В рейтинге учитывались слова, которые употреблялись в СМИ не менее пяти раз за последние 10 лет. Немецкий язык славится своими длинными словами, которые часто переводятся на русский язык целыми словосочетаниями.

https://ria.ru/20241101/slovo-1981307110.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия