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Систему недопущения перегрузки магистральных электросетей внедрили в России - РИА Новости, 01.11.2024
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
12:45 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/sistema-1981322652.html
Систему недопущения перегрузки магистральных электросетей внедрили в России
Систему недопущения перегрузки магистральных электросетей внедрили в России - РИА Новости, 01.11.2024
Систему недопущения перегрузки магистральных электросетей внедрили в России
"Россети" и Системный оператор ЕЭС внедрили цифровую систему мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ) на двух магистральных подстанциях Амурской области, питающих РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:45
2024-11-01T12:45
амурская область
россия
россети
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Россети" и Системный оператор ЕЭС внедрили цифровую систему мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ) на двух магистральных подстанциях Амурской области, питающих объекты Восточного полигона железных дорог, сообщает пресс-служба компании. Интеграция выполнена на подстанциях 220 кВ "Магдагачи" и "Призейская". Положительные результаты опытно-промышленной эксплуатации подтвердили возможность масштабирования решения. Технология дает возможность регулировать параметры срабатывания устройств противоаварийной автоматики в реальном времени в зависимости от фактического режима энергосистемы. При этом в классической схеме они определяются заранее на основе расчетов для наиболее тяжелых условий, что не позволяет, например, учитывать текущее электропотребление, распределение мощности, уровни напряжений, говорится в сообщении. Обмен данными в СМЗУ осуществляется с использованием оперативно-информационного комплекса, который также применяется в Центрах управления сетями Группы "Россети". В настоящее время ведутся работы по внедрению новых решений в противоаварийной автоматике в магистральных электросетях Юга, Северо-Запада и Сибири, добавили в пресс-службе.
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россия, россети
Амурская область, Россия, Россети

Систему недопущения перегрузки магистральных электросетей внедрили в России

© Фото: пресс-служба компании "Россети"Систему недопущения перегрузки магистральных электросетей внедрили в России
Систему недопущения перегрузки магистральных электросетей внедрили в России - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото: пресс-служба компании "Россети"
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Россети" и Системный оператор ЕЭС внедрили цифровую систему мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ) на двух магистральных подстанциях Амурской области, питающих объекты Восточного полигона железных дорог, сообщает пресс-служба компании.
Интеграция выполнена на подстанциях 220 кВ "Магдагачи" и "Призейская". Положительные результаты опытно-промышленной эксплуатации подтвердили возможность масштабирования решения. Технология дает возможность регулировать параметры срабатывания устройств противоаварийной автоматики в реальном времени в зависимости от фактического режима энергосистемы. При этом в классической схеме они определяются заранее на основе расчетов для наиболее тяжелых условий, что не позволяет, например, учитывать текущее электропотребление, распределение мощности, уровни напряжений, говорится в сообщении.
Обмен данными в СМЗУ осуществляется с использованием оперативно-информационного комплекса, который также применяется в Центрах управления сетями Группы "Россети".
В настоящее время ведутся работы по внедрению новых решений в противоаварийной автоматике в магистральных электросетях Юга, Северо-Запада и Сибири, добавили в пресс-службе.
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