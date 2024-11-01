https://ria.ru/20241101/sistema-1981322652.html

Систему недопущения перегрузки магистральных электросетей внедрили в России

Систему недопущения перегрузки магистральных электросетей внедрили в России - РИА Новости, 01.11.2024

Систему недопущения перегрузки магистральных электросетей внедрили в России

"Россети" и Системный оператор ЕЭС внедрили цифровую систему мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ) на двух магистральных подстанциях Амурской области, питающих РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:45

2024-11-01T12:45

2024-11-01T12:45

амурская область

россия

россети

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Россети" и Системный оператор ЕЭС внедрили цифровую систему мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ) на двух магистральных подстанциях Амурской области, питающих объекты Восточного полигона железных дорог, сообщает пресс-служба компании. Интеграция выполнена на подстанциях 220 кВ "Магдагачи" и "Призейская". Положительные результаты опытно-промышленной эксплуатации подтвердили возможность масштабирования решения. Технология дает возможность регулировать параметры срабатывания устройств противоаварийной автоматики в реальном времени в зависимости от фактического режима энергосистемы. При этом в классической схеме они определяются заранее на основе расчетов для наиболее тяжелых условий, что не позволяет, например, учитывать текущее электропотребление, распределение мощности, уровни напряжений, говорится в сообщении. Обмен данными в СМЗУ осуществляется с использованием оперативно-информационного комплекса, который также применяется в Центрах управления сетями Группы "Россети". В настоящее время ведутся работы по внедрению новых решений в противоаварийной автоматике в магистральных электросетях Юга, Северо-Запада и Сибири, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231215/proekty-1915944178.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, россети