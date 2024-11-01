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"Это конец". В Киеве рассказали о сигнале Запада Зеленскому - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:50 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/signal-1981257432.html
"Это конец". В Киеве рассказали о сигнале Запада Зеленскому
"Это конец". В Киеве рассказали о сигнале Запада Зеленскому - РИА Новости, 01.11.2024
"Это конец". В Киеве рассказали о сигнале Запада Зеленскому
Утечка секретных деталей "плана победы" Владимира Зеленского в западные СМИ показывает, что союзники Украины не собираются выполнять безумные запросы главы... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:50
2024-11-01T02:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
александр дубинский
сша
евросоюз
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Утечка секретных деталей "плана победы" Владимира Зеленского в западные СМИ показывает, что союзники Украины не собираются выполнять безумные запросы главы киевского режима, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". Издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима. Позднее Зеленский обвинил союзников Киева в пренебрежении к конфиденциальности информации."ЕС и США &lt;...&gt; — слили Величайшего и его “планы”. &lt;...&gt; Это публичный способ подчеркнуть неадекватность как т.н “плана победы”, так и Величайшего", — прокомментировал скандал Дубинский.По мнению депутата, Запад четко продемонстрировал Киеву, что считает запросы Зеленского неадекватными и не собирается выслушивать его требования. Кроме того, как предположил политик, утечка "плана победы" может сигнализировать о скором принуждении Киева к мирным переговорам."Уверен, в бункере (Зеленского. — Прим. ред.) прекрасно умеют читать между строк и понимают, что это конец", — подчеркнул политик.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, киевский режим лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но на данном этапе &lt;...&gt; разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981256123.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, США, Евросоюз
"Это конец". В Киеве рассказали о сигнале Запада Зеленскому

Дубинский: Запад больше не собирается разговаривать с Зеленским

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Утечка секретных деталей "плана победы" Владимира Зеленского в западные СМИ показывает, что союзники Украины не собираются выполнять безумные запросы главы киевского режима, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". Издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима. Позднее Зеленский обвинил союзников Киева в пренебрежении к конфиденциальности информации.
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"ЕС и США <...> — слили Величайшего и его “планы”. <...> Это публичный способ подчеркнуть неадекватность как т.н “плана победы”, так и Величайшего", — прокомментировал скандал Дубинский.
По мнению депутата, Запад четко продемонстрировал Киеву, что считает запросы Зеленского неадекватными и не собирается выслушивать его требования. Кроме того, как предположил политик, утечка "плана победы" может сигнализировать о скором принуждении Киева к мирным переговорам.
"Уверен, в бункере (Зеленского. — Прим. ред.) прекрасно умеют читать между строк и понимают, что это конец", — подчеркнул политик.
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Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, киевский режим лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но на данном этапе <...> разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийСШАЕвросоюз
 
 
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