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Украинские войска нанесли удар по Шебекино - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/shebekino-1981350939.html
Украинские войска нанесли удар по Шебекино
Украинские войска нанесли удар по Шебекино - РИА Новости, 01.11.2024
Украинские войска нанесли удар по Шебекино
Здание цеха, складское помещение, частный дом и автобус повреждены результате ударов со стороны Украины в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:27
2024-11-01T14:27
специальная военная операция на украине
шебекино
украина
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Здание цеха, складское помещение, частный дом и автобус повреждены результате ударов со стороны Украины в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удар по городу Шебекино. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Вследствие прилёта снаряда повреждено складское помещение одного из предприятий. FPV-дрон совершил атаку на припаркованный автобус... В результате ещё одной атаки БПЛА посечён забор частного домовладения", - написал Гладков. Он добавил, что в районе города Шебекино четыре дрона нанесли удар по ещё одному предприятию. В результате атак в здании цеха выбито остекление, повреждены фасад, оборудование и ограждение. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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шебекино, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Шебекино

Гладков: дом, автобус и здания цеха и склада повредило при ударе ВСУ по Шебекино

© Pixabay / MichaelGaida / PixabayРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Pixabay / MichaelGaida / Pixabay
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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Здание цеха, складское помещение, частный дом и автобус повреждены результате ударов со стороны Украины в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ нанесли удар по городу Шебекино. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Вследствие прилёта снаряда повреждено складское помещение одного из предприятий. FPV-дрон совершил атаку на припаркованный автобус... В результате ещё одной атаки БПЛА посечён забор частного домовладения", - написал Гладков.
Он добавил, что в районе города Шебекино четыре дрона нанесли удар по ещё одному предприятию. В результате атак в здании цеха выбито остекление, повреждены фасад, оборудование и ограждение.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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