https://ria.ru/20241101/shebekino-1981350939.html

Украинские войска нанесли удар по Шебекино

Украинские войска нанесли удар по Шебекино - РИА Новости, 01.11.2024

Украинские войска нанесли удар по Шебекино

Здание цеха, складское помещение, частный дом и автобус повреждены результате ударов со стороны Украины в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:27

2024-11-01T14:27

2024-11-01T14:27

специальная военная операция на украине

шебекино

украина

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Здание цеха, складское помещение, частный дом и автобус повреждены результате ударов со стороны Украины в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удар по городу Шебекино. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Вследствие прилёта снаряда повреждено складское помещение одного из предприятий. FPV-дрон совершил атаку на припаркованный автобус... В результате ещё одной атаки БПЛА посечён забор частного домовладения", - написал Гладков. Он добавил, что в районе города Шебекино четыре дрона нанесли удар по ещё одному предприятию. В результате атак в здании цеха выбито остекление, повреждены фасад, оборудование и ограждение. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

украина

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

шебекино, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия