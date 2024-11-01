https://ria.ru/20241101/shebekino-1981350939.html
Украинские войска нанесли удар по Шебекино
Украинские войска нанесли удар по Шебекино - РИА Новости, 01.11.2024
Украинские войска нанесли удар по Шебекино
Здание цеха, складское помещение, частный дом и автобус повреждены результате ударов со стороны Украины в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:27
2024-11-01T14:27
2024-11-01T14:27
специальная военная операция на украине
шебекино
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белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Здание цеха, складское помещение, частный дом и автобус повреждены результате ударов со стороны Украины в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удар по городу Шебекино. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Вследствие прилёта снаряда повреждено складское помещение одного из предприятий. FPV-дрон совершил атаку на припаркованный автобус... В результате ещё одной атаки БПЛА посечён забор частного домовладения", - написал Гладков. Он добавил, что в районе города Шебекино четыре дрона нанесли удар по ещё одному предприятию. В результате атак в здании цеха выбито остекление, повреждены фасад, оборудование и ограждение. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Шебекино
Гладков: дом, автобус и здания цеха и склада повредило при ударе ВСУ по Шебекино