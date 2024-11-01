https://ria.ru/20241101/serbiya-1981417676.html

Посольство в Сербии не получало данных о пострадавших на вокзале россиянах

Посольство в Сербии не получало данных о пострадавших на вокзале россиянах - РИА Новости, 01.11.2024

Посольство в Сербии не получало данных о пострадавших на вокзале россиянах

Сведений о том, что граждане РФ пострадали в сербском городе Нови-Сад, где обрушился козырек железнодорожного вокзала, нет, заявила пресс-служба посольства... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:53

2024-11-01T18:53

2024-11-01T18:54

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БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Сведений о том, что граждане РФ пострадали в сербском городе Нови-Сад, где обрушился козырек железнодорожного вокзала, нет, заявила пресс-служба посольства России. Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил ранее на месте происшествия, что при обрушении козырька из стекла, бетона и металлических конструкций погибли восемь, травмы получили четыре человека. Двое поступили в больницу, один – с тяжелыми травмами и еще двое оставались под завалами – женщина и 14-летняя девочка. Через несколько часов девочку извлекли и доставили в больницу. "Сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате инцидента на железнодорожном вокзале города Нови-Сад на данный момент не имеется. Просьб об оказании помощи от наших соотечественников в посольство не поступало", - указали в диппредставительстве РФ.Работы по спасению женщины и устранению последствий инцидента продолжаются. Задействовано около 80 спасателей, множество техники. Здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1960-х годов постройки, в последние годы там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт. Сербские СМИ ранее сообщили, что президент Александр Вучич отправится в город Нови-Сад. Туда уже прибыл премьер и бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич, который выразил соболезнования семьям погибших и назвал происшествие самом большим в истории города после Второй мировой войны.

https://ria.ru/20241030/ispanija-1980996581.html

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в мире, россия, сербия, происшествия