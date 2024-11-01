https://ria.ru/20241101/serbiya-1981392217.html
В Сербии при обрушении козырька вокзала погибли восемь человек
В Сербии при обрушении козырька вокзала погибли восемь человек - РИА Новости, 01.11.2024
В Сербии при обрушении козырька вокзала погибли восемь человек
При обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад погибли восемь человек, еще четверо получили тяжелые травмы, заявил на брифинге глава МВД... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:08
2024-11-01T17:08
2024-11-01T18:05
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БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. При обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад погибли восемь человек, еще четверо получили тяжелые травмы, заявил на брифинге глава МВД Сербии Ивица Дачич."Восемь тел извлечено из-под обломков, восемь погибших. Двое человек в больнице, они живы, состояние одного из них тяжелое, нога должна быть ампутирована. Еще двое остаются под завалами, мы с ними в контакте, сейчас работаем над их извлечением", — сказал он.Дадич уточнил, что остающиеся под обрушившимися конструкциями — это женщина и девушка-подросток.По словам министра, в разборе завалов участвуют около 80 спасателей, задействовано большое количество техники, но требуется время. На месте также работают бригады скорой помощи и пожарные.Пятидесятиметровый козырек из стекла, металла и бетона обрушился на железнодорожном вокзале второго по величине города Сербии около 12:00 (14:00 мск). Здание вокзала было построено в 1960-х, в последние годы там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград — Будапешт.По информации госпредприятия "Инфраструктура железных дорог Сербии", обрушившегося козырька ремонт не касался. Все обстоятельства и причины происшествия будут выясняться, добавили на предприятии.Местный центр переливания крови призывает жителей сдавать кровь для пострадавших. В Нови-Сад направился президент республики Александр Вучич.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде
Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в сербском Нови Саде, есть пострадавшие, передает Радио и телевидение Воеводины. Вокзал последнее время ремонтировался.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. Центр переливания крови в городе призвал граждан сдавать кровь пострадавшим.
2024-11-01T17:08
true
PT0M03S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, в мире
В Сербии при обрушении козырька вокзала погибли восемь человек
В Нови-Саде при обрушении козырька вокзала погибли 8 человек и 4 пострадали
БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. При обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад погибли восемь человек, еще четверо получили тяжелые травмы, заявил на брифинге глава МВД Сербии Ивица Дачич.
«
"Восемь тел извлечено из-под обломков, восемь погибших. Двое человек в больнице, они живы, состояние одного из них тяжелое, нога должна быть ампутирована. Еще двое остаются под завалами, мы с ними в контакте, сейчас работаем над их извлечением", — сказал он.
Дадич уточнил, что остающиеся под обрушившимися конструкциями — это женщина и девушка-подросток.
По словам министра, в разборе завалов участвуют около 80 спасателей, задействовано большое количество техники, но требуется время. На месте также работают бригады скорой помощи и пожарные.
Пятидесятиметровый козырек из стекла, металла и бетона обрушился на железнодорожном вокзале второго по величине города Сербии около 12:00 (14:00 мск). Здание вокзала было построено в 1960-х, в последние годы там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград — Будапешт.
По информации госпредприятия "Инфраструктура железных дорог Сербии", обрушившегося козырька ремонт не касался. Все обстоятельства и причины происшествия будут выясняться, добавили на предприятии.
Местный центр переливания крови призывает жителей сдавать кровь для пострадавших. В Нови-Сад направился президент республики Александр Вучич
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