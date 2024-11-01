https://ria.ru/20241101/serbiya-1981387681.html

В сербском Нови-Саде обрушился козырек здания вокзала, есть погибшие

В сербском Нови-Саде обрушился козырек здания вокзала, есть погибшие - РИА Новости, 01.11.2024

В сербском Нови-Саде обрушился козырек здания вокзала, есть погибшие

Три человека могли погибнуть при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала во втором по величине городе Сербии - Нови-Саде, сообщает интернет-портал... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:48

2024-11-01T16:48

2024-11-01T16:57

в мире

сербия

ивица дачич

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БЕЛГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Три человека могли погибнуть при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала во втором по величине городе Сербии - Нови-Саде, сообщает интернет-портал издания "Вечерне новости". Обрушение козырька из стекла, металла и бетона на железнодорожном вокзале произошло около 12:00 (14:00 мск). Есть пострадавшие и, предположительно, погибшие, говорится в сообщении. Центр переливания крови в городе Нови-Сад призвал граждан сдавать кровь. О числе пострадавших и характере травм не сообщается. "Как мы узнали, из-под развалин извлекли три тела", - пишет портал. Местные СМИ сообщают, что кареты скорой помощи доставляют пострадавших в центр неотложной помощи в Нови-Саде. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. К зданию вокзала также приехал глава города Нови-Сад Милан Джурич. Туда отправился и глава МВД Сербии Ивица Дачич.

https://ria.ru/20241029/argentina-1980706456.html

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сербия

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Обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в сербском Нови Саде, есть пострадавшие, передает Радио и телевидение Воеводины. Вокзал последнее время ремонтировался. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. Центр переливания крови в городе призвал граждан сдавать кровь пострадавшим. 2024-11-01T16:48 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, ивица дачич