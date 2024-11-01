https://ria.ru/20241101/serbiya-1981387681.html
В сербском Нови-Саде обрушился козырек здания вокзала, есть погибшие
В сербском Нови-Саде обрушился козырек здания вокзала, есть погибшие - РИА Новости, 01.11.2024
В сербском Нови-Саде обрушился козырек здания вокзала, есть погибшие
Три человека могли погибнуть при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала во втором по величине городе Сербии - Нови-Саде, сообщает интернет-портал... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:48
2024-11-01T16:48
2024-11-01T16:57
в мире
сербия
ивица дачич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981386285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_481398197349023791fdb4800bbcec18.jpg
БЕЛГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Три человека могли погибнуть при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала во втором по величине городе Сербии - Нови-Саде, сообщает интернет-портал издания "Вечерне новости". Обрушение козырька из стекла, металла и бетона на железнодорожном вокзале произошло около 12:00 (14:00 мск). Есть пострадавшие и, предположительно, погибшие, говорится в сообщении. Центр переливания крови в городе Нови-Сад призвал граждан сдавать кровь. О числе пострадавших и характере травм не сообщается. "Как мы узнали, из-под развалин извлекли три тела", - пишет портал. Местные СМИ сообщают, что кареты скорой помощи доставляют пострадавших в центр неотложной помощи в Нови-Саде. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. К зданию вокзала также приехал глава города Нови-Сад Милан Джурич. Туда отправился и глава МВД Сербии Ивица Дачич.
https://ria.ru/20241029/argentina-1980706456.html
https://ria.ru/20241026/obrushenie-1980233323.html
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981386285_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80b5827f556a242ae8e533f319867bf2.jpg
Обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде
Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в сербском Нови Саде, есть пострадавшие, передает Радио и телевидение Воеводины. Вокзал последнее время ремонтировался.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. Центр переливания крови в городе призвал граждан сдавать кровь пострадавшим.
2024-11-01T16:48
true
PT0M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, ивица дачич
В мире, Сербия, Ивица Дачич
В сербском Нови-Саде обрушился козырек здания вокзала, есть погибшие
"Вечерне новости": три тела достали из-под обломков козырька вокзала в Нови-Саде
БЕЛГРАД, 1 ноя - РИА Новости.
Три человека могли погибнуть при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала во втором по величине городе Сербии - Нови-Саде, сообщает интернет-портал издания "Вечерне новости
".
Обрушение козырька из стекла, металла и бетона на железнодорожном вокзале произошло около 12:00 (14:00 мск). Есть пострадавшие и, предположительно, погибшие, говорится в сообщении. Центр переливания крови в городе Нови-Сад призвал граждан сдавать кровь. О числе пострадавших и характере травм не сообщается.
"Как мы узнали, из-под развалин извлекли три тела", - пишет портал.
Местные СМИ сообщают, что кареты скорой помощи доставляют пострадавших в центр неотложной помощи в Нови-Саде.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные.
К зданию вокзала также приехал глава города Нови-Сад Милан Джурич. Туда отправился и глава МВД Сербии Ивица Дачич
.