https://ria.ru/20241101/saymiri-1981282937.html

В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири

В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири - РИА Новости, 01.11.2024

В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири

В Московском зоопарке родился беличий саймири, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:38

2024-11-01T09:38

2024-11-01T09:42

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Московском зоопарке родился беличий саймири, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Эти животные — маленькие приматы, обитающие в тропических лесах Южной Америки. Малыш родился 10 сентября. Первые месяцы мама носит детеныша на спине и кормит его молоком. Зоологи не трогают обезьянку, чтобы не подвергать стрессу, поэтому ее пол пока неизвестен", — говорится в публикации.Детеныш родился весом всего 100 граммов. Взрослые особи весят от 600 граммов до 1,1 килограмма. Посетители зоопарка уже могут видеть малыша. Его родители — самец Кай и самка Герда. В этой группе животных есть еще несколько самок, одна из которых — четырехлетняя дочка Кая и Герды по кличке Тутси.

https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

южная америка, московский зоопарк, москва, общество