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В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири - РИА Новости, 01.11.2024
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Хорошие новости
 
09:38 01.11.2024 (обновлено: 09:42 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/saymiri-1981282937.html
В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири
В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири - РИА Новости, 01.11.2024
В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири
В Московском зоопарке родился беличий саймири, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:38
2024-11-01T09:42
хорошие новости
южная америка
московский зоопарк
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Московском зоопарке родился беличий саймири, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. &quot;Эти животные — маленькие приматы, обитающие в тропических лесах Южной Америки. Малыш родился 10 сентября. Первые месяцы мама носит детеныша на спине и кормит его молоком. Зоологи не трогают обезьянку, чтобы не подвергать стрессу, поэтому ее пол пока неизвестен&quot;, — говорится в публикации.Детеныш родился весом всего 100 граммов. Взрослые особи весят от 600 граммов до 1,1 килограмма. Посетители зоопарка уже могут видеть малыша. Его родители — самец Кай и самка Герда. В этой группе животных есть еще несколько самок, одна из которых — четырехлетняя дочка Кая и Герды по кличке Тутси.
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южная америка, московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Южная Америка, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири

В Московском зоопарке у беличьих саймири Кая и Герды родился детеныш

© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш беличьего саймири в Московском зоопарке
Детеныш беличьего саймири в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш беличьего саймири в Московском зоопарке
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Московском зоопарке родился беличий саймири, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«

"Эти животные — маленькие приматы, обитающие в тропических лесах Южной Америки. Малыш родился 10 сентября. Первые месяцы мама носит детеныша на спине и кормит его молоком. Зоологи не трогают обезьянку, чтобы не подвергать стрессу, поэтому ее пол пока неизвестен", — говорится в публикации.

Детеныш родился весом всего 100 граммов. Взрослые особи весят от 600 граммов до 1,1 килограмма.
Посетители зоопарка уже могут видеть малыша. Его родители — самец Кай и самка Герда. В этой группе животных есть еще несколько самок, одна из которых — четырехлетняя дочка Кая и Герды по кличке Тутси.
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