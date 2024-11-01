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В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири
В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири - РИА Новости, 01.11.2024
В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири
В Московском зоопарке родился беличий саймири, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:38
2024-11-01T09:38
2024-11-01T09:42
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Московском зоопарке родился беличий саймири, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Эти животные — маленькие приматы, обитающие в тропических лесах Южной Америки. Малыш родился 10 сентября. Первые месяцы мама носит детеныша на спине и кормит его молоком. Зоологи не трогают обезьянку, чтобы не подвергать стрессу, поэтому ее пол пока неизвестен", — говорится в публикации.Детеныш родился весом всего 100 граммов. Взрослые особи весят от 600 граммов до 1,1 килограмма. Посетители зоопарка уже могут видеть малыша. Его родители — самец Кай и самка Герда. В этой группе животных есть еще несколько самок, одна из которых — четырехлетняя дочка Кая и Герды по кличке Тутси.
https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html
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РИА Новости
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южная америка, московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Южная Америка, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири
В Московском зоопарке у беличьих саймири Кая и Герды родился детеныш