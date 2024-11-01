https://ria.ru/20241101/saransk-1981401878.html

Саранский завод "Электровыпрямитель" наращивает показатели производства

Саранский завод "Электровыпрямитель" наращивает показатели производства - РИА Новости, 01.11.2024

Саранский завод "Электровыпрямитель" наращивает показатели производства

Завод "Электровыпрямитель" в Саранске наращивает производственные показатели, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:50

2024-11-01T17:50

2024-11-01T17:50

республика мордовия

саранск

россия

артем здунов

трансмашхолдинг

ржд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Завод "Электровыпрямитель" в Саранске наращивает производственные показатели, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил планы по развитию завода с управляющим директором по развитию электротехники АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Сергеем Реботенко. "Саранское предприятие на протяжении трех лет уверенно наращивает производственные показатели под руководством стратегического партнера ТМХ – крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире производителей подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта. На "Электровыпрямителе" повышаются не только производственные объемы (их рост составляет 118%) и инвествложения, но и показатели средней заработной платы – сейчас она превышает 62 тысячи рублей. На заводе трудятся почти 2,5 тысячи человек. Выпускаемая продукция поставляется для нужд РЖД, налажено сотрудничество с БелАЗом", - говорится в сообщении. По словам Реботенко, сейчас на заводе ведется модернизация площадей и оборудования. "Предприятие готово к дальнейшему наращиванию производственных объемов. До конца текущего года будет представлена стратегия развития завода – она предусматривает производство не только электрооборудования для подвижного состава, основной упор будет сделан на развитие силовых приборов", - подчеркнул он. Было также отмечено, что прорабатывается проект по выпуску современных транзисторов на саранском заводе. Это важное направление, которое в течение долгого времени практически не развивалось, но у которого большое будущее. Глава Мордовии подчеркнул, что главная цель – развивать новые компетенции, расширять производственные возможности. Это позволит и в дальнейшем выходить на новые рынки, создавать на одном из старейших предприятий республики высокопроизводительные рабочие места.

https://ria.ru/20241031/vagony-1981189041.html

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саранск, россия, артем здунов, трансмашхолдинг, ржд