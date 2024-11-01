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Саранский завод "Электровыпрямитель" наращивает показатели производства - РИА Новости, 01.11.2024
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:50 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/saransk-1981401878.html
Саранский завод "Электровыпрямитель" наращивает показатели производства
Саранский завод "Электровыпрямитель" наращивает показатели производства - РИА Новости, 01.11.2024
Саранский завод "Электровыпрямитель" наращивает показатели производства
Завод "Электровыпрямитель" в Саранске наращивает производственные показатели, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:50
2024-11-01T17:50
республика мордовия
саранск
россия
артем здунов
трансмашхолдинг
ржд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Завод "Электровыпрямитель" в Саранске наращивает производственные показатели, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил планы по развитию завода с управляющим директором по развитию электротехники АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Сергеем Реботенко. "Саранское предприятие на протяжении трех лет уверенно наращивает производственные показатели под руководством стратегического партнера ТМХ – крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире производителей подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта. На "Электровыпрямителе" повышаются не только производственные объемы (их рост составляет 118%) и инвествложения, но и показатели средней заработной платы – сейчас она превышает 62 тысячи рублей. На заводе трудятся почти 2,5 тысячи человек. Выпускаемая продукция поставляется для нужд РЖД, налажено сотрудничество с БелАЗом", - говорится в сообщении. По словам Реботенко, сейчас на заводе ведется модернизация площадей и оборудования. "Предприятие готово к дальнейшему наращиванию производственных объемов. До конца текущего года будет представлена стратегия развития завода – она предусматривает производство не только электрооборудования для подвижного состава, основной упор будет сделан на развитие силовых приборов", - подчеркнул он. Было также отмечено, что прорабатывается проект по выпуску современных транзисторов на саранском заводе. Это важное направление, которое в течение долгого времени практически не развивалось, но у которого большое будущее. Глава Мордовии подчеркнул, что главная цель – развивать новые компетенции, расширять производственные возможности. Это позволит и в дальнейшем выходить на новые рынки, создавать на одном из старейших предприятий республики высокопроизводительные рабочие места.
https://ria.ru/20241031/vagony-1981189041.html
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саранск, россия, артем здунов, трансмашхолдинг, ржд
Республика Мордовия, Саранск, Россия, Артем Здунов, Трансмашхолдинг, РЖД

Саранский завод "Электровыпрямитель" наращивает показатели производства

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЦентр города Саранска, Мордовия
Центр города Саранска, Мордовия - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Центр города Саранска, Мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Завод "Электровыпрямитель" в Саранске наращивает производственные показатели, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил планы по развитию завода с управляющим директором по развитию электротехники АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Сергеем Реботенко.
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"Саранское предприятие на протяжении трех лет уверенно наращивает производственные показатели под руководством стратегического партнера ТМХ – крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире производителей подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта. На "Электровыпрямителе" повышаются не только производственные объемы (их рост составляет 118%) и инвествложения, но и показатели средней заработной платы – сейчас она превышает 62 тысячи рублей. На заводе трудятся почти 2,5 тысячи человек. Выпускаемая продукция поставляется для нужд РЖД, налажено сотрудничество с БелАЗом", - говорится в сообщении.
По словам Реботенко, сейчас на заводе ведется модернизация площадей и оборудования. "Предприятие готово к дальнейшему наращиванию производственных объемов. До конца текущего года будет представлена стратегия развития завода – она предусматривает производство не только электрооборудования для подвижного состава, основной упор будет сделан на развитие силовых приборов", - подчеркнул он.
Было также отмечено, что прорабатывается проект по выпуску современных транзисторов на саранском заводе. Это важное направление, которое в течение долгого времени практически не развивалось, но у которого большое будущее.
Глава Мордовии подчеркнул, что главная цель – развивать новые компетенции, расширять производственные возможности. Это позволит и в дальнейшем выходить на новые рынки, создавать на одном из старейших предприятий республики высокопроизводительные рабочие места.
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Республика МордовияСаранскРоссияАртем ЗдуновТрансмашхолдингРЖД
 
 
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