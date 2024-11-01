https://ria.ru/20241101/sandu-1981386534.html

Санду обвинили в авторитаризме и злоупотреблении властью

Санду обвинили в авторитаризме и злоупотреблении властью - РИА Новости, 01.11.2024

Санду обвинили в авторитаризме и злоупотреблении властью

Лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), бывший премьер Владимир Филат выступил с открытым письмом к президенту страны Майе Санду, обвинив ее в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:40

2024-11-01T16:40

2024-11-01T16:40

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владимир филат

либерально-демократическая партия молдавии

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), бывший премьер Владимир Филат выступил с открытым письмом к президенту страны Майе Санду, обвинив ее в авторитаризме и злоупотреблении властью. Первый тур выборов президента прошел в Молдавии 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Санду набрала 42,45% голосов, у выходца из Гагаузии, кандидата, поддерживаемого Партией социалистов Александр Стояногло - 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. "Не сотвори себе кумира в вашем случае не работает, уважаемая госпожа президент. Ваша история - не сотвори себе врага! Вы бьетесь в истерике и шантажируете всех, кто до недавнего времени слепо верил вам, но вы себе льстите! Вам приходится биться в пене и клянчить на правом фланге, абсолютно случайно недобитый вами 1%. И те, кто до недавнего времени рисовал на песке вашу победу, откажутся от вас и на приемах в посольствах станут утверждать, что видели-то вас всего раз или два, а ваши общественные организации, пресса, тролли, боты, забудут о вас и найдут себе нового бога", - говорится в тексте письма, который Филат разместил в своем блоге. Лидер ЛДПМ обвинил Санду в использовании административных ресурсов для политической борьбы и призвал к честному выбору, назвав единственным достойным оппонентом во втором туре президентских выборов экс-генпрокурора Стояногло. "Не привередничайте, единственно правильный ваш оппонент во втором туре - Александр Стояногло. После того, что вы сотворили со страной, с ним и его семьей - логичный. Того, кто не захотел стать вашим придворным инквизитором, вы, дабы другим неповадно было, решили сделать своим узником. Бойтесь желаний своих, Майя Григорьевна! Именно они сыграли с вами злую шутку!" - добавил Филат. Стояногло был отстранен от должности генпрокурора в октябре 2021 года по обвинениям в превышении полномочий. Его задержание произошло на фоне заявлений о выявленных фактах политической коррупции, касающихся высокопоставленных чиновников. Президент Санду утверждала, что решение о задержании принадлежит Высшему совету прокуратуры. В мае 2023 года Высший совет прокуроров принял решение об отставке Стояногло, а в сентябре указ о его отставке подписала сама Санду. Оппозиционные депутаты Партии коммунистов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность указа, однако суд отклонил их ходатайство. Стояногло считает, что его отстранение связано с его расследованиями хищения одного миллиарда долларов из банков в 2014-2015 годах, в которых могли быть замешаны высокопоставленные чиновники, включая президента Санду. Этот коррупционный скандал стал причиной массовых протестов в Кишиневе и привел к падению двух правительств.

https://ria.ru/20241101/bdipch-1981261088.html

https://ria.ru/20241015/gutsul-1978124640.html

https://ria.ru/20241101/peskov-1981321907.html

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