https://ria.ru/20241101/rudn-1981254102.html
По делу о попытке взрыва в общежитии РУДН проведены очные ставки
По делу о попытке взрыва в общежитии РУДН проведены очные ставки - РИА Новости, 01.11.2024
По делу о попытке взрыва в общежитии РУДН проведены очные ставки
Очные ставки проведены в рамках дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T01:22
2024-11-01T01:22
2024-11-01T01:22
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Очные ставки проведены в рамках дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."По делу допрошены свидетели, назначены экспертизы, материалы по которым переданы в экспертные учреждения, проведены очные ставки", - сказано в документах.О задержании и аресте трех человек сообщалось в октябре прошлого года.Тогда в столичном суде сообщали, что их подозревали в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития РУДН . Иные подробности уголовного дела неизвестны.По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.
https://ria.ru/20241030/rudn-1980824859.html
https://ria.ru/20240822/migratsiya-1967878950.html
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происшествия
По делу о попытке взрыва в общежитии РУДН проведены очные ставки
Очные ставки проведены по делу о попытке взрыва студенческого общежития РУДН
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Очные ставки проведены в рамках дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По делу допрошены свидетели, назначены экспертизы, материалы по которым переданы в экспертные учреждения, проведены очные ставки", - сказано в документах.
О задержании и аресте трех человек сообщалось в октябре прошлого года.
Тогда в столичном суде сообщали, что их подозревали в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития РУДН . Иные подробности уголовного дела неизвестны.
По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.