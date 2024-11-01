https://ria.ru/20241101/rudn-1981254102.html

По делу о попытке взрыва в общежитии РУДН проведены очные ставки

По делу о попытке взрыва в общежитии РУДН проведены очные ставки - РИА Новости, 01.11.2024

По делу о попытке взрыва в общежитии РУДН проведены очные ставки

Очные ставки проведены в рамках дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T01:22

2024-11-01T01:22

2024-11-01T01:22

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Очные ставки проведены в рамках дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."По делу допрошены свидетели, назначены экспертизы, материалы по которым переданы в экспертные учреждения, проведены очные ставки", - сказано в документах.О задержании и аресте трех человек сообщалось в октябре прошлого года.Тогда в столичном суде сообщали, что их подозревали в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития РУДН . Иные подробности уголовного дела неизвестны.По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.

https://ria.ru/20241030/rudn-1980824859.html

https://ria.ru/20240822/migratsiya-1967878950.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия