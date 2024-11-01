https://ria.ru/20241101/rudenya-1981412277.html

Руденя вручил жителям Верхневолжья государственные и региональные награды

Руденя вручил жителям Верхневолжья государственные и региональные награды - РИА Новости, 01.11.2024

Руденя вручил жителям Верхневолжья государственные и региональные награды

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, внесшим весомый вклад в развитие региона и всей... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:35

2024-11-01T18:35

2024-11-01T18:35

тверская область

тверь

россия

торжокский район

игорь руденя

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, внесшим весомый вклад в развитие региона и всей России, сообщает пресс-служба областного правительства. Мероприятие состоялось в пятницу, в преддверии Дня народного единства. Гостями церемонии стали фронтовики, почетные граждане Тверской области Иван Кладкевич и Спартак Сычев. "Сегодня мы вручаем государственные награды людям, которые продолжают традиции единства, патриотизма и самоотверженного служения Отечеству, своими достижениями приносят славу тверскому региону и всей нашей стране", - отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба. В числе награжденных - участники специальной военной операции. Орден Мужества по поручению главы государства Руденя вручил Артему Кожухову за подвиг, совершенный им на поле боя. Также подполковники Павел Варлаков и Виктор Сироткин удостоились памятных знаков губернатора региона "За доблестную службу в Тверской области". Главному редактору телеканала Мatrix Торжокского района - Галине Ивановской - вручили медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за организацию помощи участникам СВО. За сохранение ценностей православия, активную общественную и просветительскую деятельность, такой же медалью награжден настоятель Архиерейского подворья церкви святых апостолов Петра и Павла в поселке Карачарово Вадим Махновский. Почетные знаки Тверской области "Слава Матери" и "Слава Отца" Руденя вручил Оксане Рябиковой из Нелидова и Сергею Погорелову из Твери. В их семьях воспитывается по пять детей. За заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный лесовод РФ" присвоено лесничему Красномайского лесничества Вышневолоцкого отдела лесного хозяйства Ивану Илатовскому. Нагрудным знаком губернатора Тверской области "За заслуги в развитии Тверской области" награждена председатель территориальной избирательной комиссии Селижаровского округа Галина Кузичева. Знака губернатора региона "Во благо земли Тверской" удостоена директор Всероссийского историко-этнографического музея города Торжок Ирина Жукова. Кроме того, пяти школьникам из Твери, Лихославльского, Старицкого, Торопецкого и Удомельского округов губернатор вручил паспорта граждан Российской Федерации.

https://ria.ru/20241101/vosstanovlenie-1981319502.html

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тверь

россия

торжокский район

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тверь, россия, торжокский район, игорь руденя