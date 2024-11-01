https://ria.ru/20241101/rudenya-1981319975.html

Руденя передал новые автомобили многодетным семьям, медучреждениям и школам

Руденя передал новые автомобили многодетным семьям, медучреждениям и школам - РИА Новости, 01.11.2024

Руденя передал новые автомобили многодетным семьям, медучреждениям и школам

Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал многодетным семьям новые автомобили, главам муниципальных образований – школьные автобусы и машины для... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:41

2024-11-01T12:41

2024-11-01T12:41

тверская область

тверь

торжок

игорь руденя

многодетные семьи

медучреждения

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал многодетным семьям новые автомобили, главам муниципальных образований – школьные автобусы и машины для медицинских организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вручение состоялось в пятницу, в преддверии Дня народного единства. "Мы передаем в муниципалитеты автомобили, которые будут нам помогать трудиться, оказывать медицинскую помощь нашим гражданам, возить ребятишек в школы. И самое главное – передаем многодетным семьям машины, которые помогут им путешествовать, участвовать в интересных событиях, быть мобильными всей семьей. Хочу сказать спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и федеральному правительству за внимание к нашему региону и поддержку. Нашей благодарностью будет дальнейшее участие в национальных проектах, решение задач, поставленных главой государства", – цитирует пресс-служба Руденю. 28 школьных автобусов направлены в 19 округов, чтобы школьники могли быстро, удобно и безопасно добираться к месту учебы и возвращаться домой. Техника передана 25 учреждениям – школам, детским домам и школам-интернатам. Это девять машин "ГАЗ" на 17 посадочных мест, пять – "ГАЗ" на 22 места и 14 – "ПАЗ" на 24 места. Губернатор подчеркнул, что основная задача в социальной сфере – обеспечить работу даже самых маленьких школ области, ФАПов. "Это залог того, что муниципалитет будет развиваться", – считает глава региона. Автомобильный парк учреждений здравоохранения региона пополнят пять передвижных медицинских комплексов. Это машины высокой проходимости с современным диагностическим оборудованием для повышения доступности медицинских услуг жителям поселков, сел и деревень. Они направлены в Зубцовскую, Калининскую и Кимрскую ЦРБ, городскую больницу №6 и Областную клиническую больницу. Четыре легковых автомобиля для перевозок поступят в Вышневолоцкую ЦРБ, Детскую областную клиническую больницу и Областную клиническую больницу. Также новые автомобили появились в пяти многодетных семьях региона. Четыре автомобиля "Лада Веста" и один – "Лада Нива Тревел" переданы большим семьям города Твери, Торжка и Калининского округа.

https://ria.ru/20241031/gazifikatsiya-1981156784.html

https://ria.ru/20241029/oborudovanie-1980756896.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, торжок, игорь руденя, многодетные семьи, медучреждения