https://ria.ru/20241101/rossiya-1981261525.html

"Бей крота": Запад предупредил Киев о скорой катастрофе в Донбассе

"Бей крота": Запад предупредил Киев о скорой катастрофе в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024

"Бей крота": Запад предупредил Киев о скорой катастрофе в Донбассе

Россия в октябре добилась самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением, а успехи... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T05:35

2024-11-01T05:35

2024-11-01T05:38

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия в октябре добилась самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением, а успехи стали одними из самых быстрых за весь период СВО, пишет New York Times со ссылкой на экспертов."Быстрое продвижение России — это разительное изменение ситуации прошлого года, когда линии фронта оставались в основном статичными <...>. Но тупик, который определил 2023 год, заложил основу для недавнего прогресса России", — отмечает газета.Кроме того, издание указало на то, что украинские силы страдают от серьезной нехватки личного состава, из-за чего они значительно уступают по численности на поле боя. "Многие подразделения, которые сейчас укомплектовывают линию фронта в Донбассе, состоят из представителей территориальной обороны Украины — гражданских лиц, которые добровольно пошли сражаться, но не имеют профессиональной подготовки", — приводит NYT слова аналитика Французского фонда стратегических исследований Винсента Турре.Военный эксперт Паси Паройнен, в свою очередь, отметил, что в августе оборонительные линии Украины дали трещину, и Россия быстро продвинулась на 10 миль (16 километров) в направлении Покровска. "Непрекращающиеся атаки, которые украинские силы должны отражать, напоминают игру "бей крота", когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться", — приводит его слова NYT.Паройнен указал на то, что такая тактика позволяет России быстро продвигаться вперед всякий раз, когда она находит слабое место в обороне противника. 29 октября Минобороны России сообщило о взятии под контроль Селидово. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.

https://ria.ru/20241101/signal-1981257432.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981256123.html

https://ria.ru/20241031/mobilizatsiya-1981225058.html

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покровск, украина, россия, сво, донбасс, в мире