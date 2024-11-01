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Роспотребнадзор начал собирать доказательства антисанитарии в МКД - РИА Новости, 01.11.2024
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16:57 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/rospotrebnadzor-1981390652.html
Роспотребнадзор начал собирать доказательства антисанитарии в МКД
Роспотребнадзор начал собирать доказательства антисанитарии в МКД - РИА Новости, 01.11.2024
Роспотребнадзор начал собирать доказательства антисанитарии в МКД
Роспотребнадзор направил официальное письмо в редакцию интернет-ресурса, опубликовавшего данные об антисанитарии предположительно в "Можайском кондитерском... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:57
2024-11-01T16:57
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор направил официальное письмо в редакцию интернет-ресурса, опубликовавшего данные об антисанитарии предположительно в "Можайском кондитерском доме" (МКД), с требованием предоставить документы, подтверждающие эту информацию, сообщила пресс-служба ведомства. Во вторник вечером в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников "Можайского кондитерского дома" на антисанитарию. В среду "Перекресток" и "Вкусвилл" сообщили РИА Новости, что приостановили поставки продукции от этого поставщика и сняли товары с полок. Прокуратура сообщила, что проверит условия изготовления продукции в МКД на фоне сообщений об антисанитарии. В свою очередь, учредитель МКД заявил агентству, что кадры в соцсетях, показывающие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией. "Роспотребнадзор направил официальное письмо редакции интернет-ресурса, на котором опубликованы фото- и видеоматериалы антисанитарии в помещениях производства, предположительно принадлежащего "Можайскому кондитерскому дому", с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие указанную информацию", - говорится в сообщении. В письме ведомство запросило наименование юридических лиц или предпринимателей, осуществляющих такой оборот. Указанные данные необходимы для обращения в прокуратуру для согласования внеплановой проверки, пояснили в пресс-службе.
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор начал собирать доказательства антисанитарии в МКД

Роспотребнадзор запросил документы, подтверждающие данные об антисанитарии в МКД

© Фото : соцсетиСкрин с видео с жалобой на антисанитарию в "Можайском кондитерском доме"
Скрин с видео с жалобой на антисанитарию в Можайском кондитерском доме - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : соцсети
Скрин с видео с жалобой на антисанитарию в "Можайском кондитерском доме". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор направил официальное письмо в редакцию интернет-ресурса, опубликовавшего данные об антисанитарии предположительно в "Можайском кондитерском доме" (МКД), с требованием предоставить документы, подтверждающие эту информацию, сообщила пресс-служба ведомства.
Во вторник вечером в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников "Можайского кондитерского дома" на антисанитарию. В среду "Перекресток" и "Вкусвилл" сообщили РИА Новости, что приостановили поставки продукции от этого поставщика и сняли товары с полок. Прокуратура сообщила, что проверит условия изготовления продукции в МКД на фоне сообщений об антисанитарии. В свою очередь, учредитель МКД заявил агентству, что кадры в соцсетях, показывающие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.
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"Роспотребнадзор направил официальное письмо редакции интернет-ресурса, на котором опубликованы фото- и видеоматериалы антисанитарии в помещениях производства, предположительно принадлежащего "Можайскому кондитерскому дому", с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие указанную информацию", - говорится в сообщении.
В письме ведомство запросило наименование юридических лиц или предпринимателей, осуществляющих такой оборот. Указанные данные необходимы для обращения в прокуратуру для согласования внеплановой проверки, пояснили в пресс-службе.
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ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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