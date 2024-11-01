https://ria.ru/20241101/rospotrebnadzor-1981390652.html

Роспотребнадзор начал собирать доказательства антисанитарии в МКД

Роспотребнадзор начал собирать доказательства антисанитарии в МКД - РИА Новости, 01.11.2024

Роспотребнадзор начал собирать доказательства антисанитарии в МКД

Роспотребнадзор направил официальное письмо в редакцию интернет-ресурса, опубликовавшего данные об антисанитарии предположительно в "Можайском кондитерском... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:57

2024-11-01T16:57

2024-11-01T16:57

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор направил официальное письмо в редакцию интернет-ресурса, опубликовавшего данные об антисанитарии предположительно в "Можайском кондитерском доме" (МКД), с требованием предоставить документы, подтверждающие эту информацию, сообщила пресс-служба ведомства. Во вторник вечером в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников "Можайского кондитерского дома" на антисанитарию. В среду "Перекресток" и "Вкусвилл" сообщили РИА Новости, что приостановили поставки продукции от этого поставщика и сняли товары с полок. Прокуратура сообщила, что проверит условия изготовления продукции в МКД на фоне сообщений об антисанитарии. В свою очередь, учредитель МКД заявил агентству, что кадры в соцсетях, показывающие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией. "Роспотребнадзор направил официальное письмо редакции интернет-ресурса, на котором опубликованы фото- и видеоматериалы антисанитарии в помещениях производства, предположительно принадлежащего "Можайскому кондитерскому дому", с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие указанную информацию", - говорится в сообщении. В письме ведомство запросило наименование юридических лиц или предпринимателей, осуществляющих такой оборот. Указанные данные необходимы для обращения в прокуратуру для согласования внеплановой проверки, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241014/otravlenie-1978031015.html

https://ria.ru/20241015/zefir-1978086739.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)