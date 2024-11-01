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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Новую попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА области пресекли в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:50
2024-11-01T17:50
2024-11-01T17:50
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Новую попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА области пресекли в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате ликвидации БПЛА нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Ранее губернатор Брянской области сообщал, что вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Фокина в Советском районе. По предварительным данным, пострадали 12 квартир. Мужчина из самой поврежденной квартиры отделался испугом. Ему на выбор предложили остаться в гостинице или воспользоваться жильем из маневренного фонда. По состоянию на 14.30 мск, остальные жители вернулись в свои квартиры.
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: в Брянской области сбили еще один украинский БПЛА самолетного типа