https://ria.ru/20241101/pvo-1981401712.html

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Новую попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА области пресекли в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:50

2024-11-01T17:50

2024-11-01T17:50

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Новую попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА области пресекли в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате ликвидации БПЛА нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Ранее губернатор Брянской области сообщал, что вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Фокина в Советском районе. По предварительным данным, пострадали 12 квартир. Мужчина из самой поврежденной квартиры отделался испугом. Ему на выбор предложили остаться в гостинице или воспользоваться жильем из маневренного фонда. По состоянию на 14.30 мск, остальные жители вернулись в свои квартиры.

https://ria.ru/20241101/bryansk-1981318557.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность