https://ria.ru/20241101/putin-1981290477.html
Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником - РИА Новости, 01.11.2024
Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов, отметив их важность в обеспечении конституционных прав... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:16
2024-11-01T10:16
2024-11-01T13:53
общество
россия
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов, отметив их важность в обеспечении конституционных прав граждан и интересов страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что за прошедшие годы служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы, выросла в современное, эффективное ведомство, применяющее передовые технологии и управленческие подходы. "Поздравляю вас с Днем судебного пристава. Значимость задач, которые стоят сегодня перед ФССП, требует от каждого из вас глубоких, основательных знаний, неукоснительного выполнения профессиональных обязанностей, безупречных личных качеств. Ведь в сфере вашей ответственности – важные, многоплановые вопросы, связанные с совершенствованием отечественной судебной, правоохранительной системы, обеспечением конституционных прав граждан, интересов государства и бизнеса", - говорится в телеграмме. Путин выразил уверенность, что сотрудники ФССП и впредь будут трудиться честно, на совесть, беречь и развивать лучшие традиции ветеранов службы. "Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20241029/putin-1980763506.html
https://ria.ru/20241101/kakoy-prazdnik-segodnya-1981130882.html
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
Путин отметил значимость судебных приставов в обеспечении прав граждан