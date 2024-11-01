Рейтинг@Mail.ru
Российский путешественник, которого якобы похитили талибы, вышел на связь - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/puteshestvennik-1981317620.html
Российский путешественник, которого якобы похитили талибы, вышел на связь
Российский путешественник, которого якобы похитили талибы, вышел на связь - РИА Новости, 01.11.2024
Российский путешественник, которого якобы похитили талибы, вышел на связь
Российский велопутешественник, которого якобы похитили талибы ("Талибан")* в Пакистане, вышел на связь, следует из видео на его странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:22
2024-11-01T12:22
в мире
пакистан
россия
талибан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981316741_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a0eac34e31c022c4e425d2cccd3e8f16.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Российский велопутешественник, которого якобы похитили талибы ("Талибан")* в Пакистане, вышел на связь, следует из видео на его странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее Telegram-канал Mash сообщил о возможном похищении талибами российского велопутешественника Игоря Бабко. При этом в посольстве России в Пакистане РИА Новости сообщили, что дипмиссия не получала требований о его выкупе, информация о похищении проверяется. Бабко, известный как Вася Щупальце, опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, где он идет по темному помещению поз звуки. напоминающие выстрелы. "Захватившие меня в плен талибы стреляют, я от них ухожу. Они не могут в меня попасть", – говорит путешественник. Бабко объездил на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан, Кавказ и рассказывал о своих приключениях на платформе видеоблогов.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241024/pakistan-1979706509.html
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981316741_120:0:1024:678_1920x0_80_0_0_65729537931871fca21b7cd524c3cd22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, россия, талибан, происшествия
В мире, Пакистан, Россия, Талибан, Происшествия
Российский путешественник, которого якобы похитили талибы, вышел на связь

Путешественник Вася Щупальце, которого якобы похитили талибы, опубликовал видео

© Фото : Shupaltse Vasya/ВКонтактеРоссийский велопутешественник Вася Щупальце
Российский велопутешественник Вася Щупальце - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Shupaltse Vasya/ВКонтакте
Российский велопутешественник Вася Щупальце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Российский велопутешественник, которого якобы похитили талибы ("Талибан")* в Пакистане, вышел на связь, следует из видео на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о возможном похищении талибами российского велопутешественника Игоря Бабко. При этом в посольстве России в Пакистане РИА Новости сообщили, что дипмиссия не получала требований о его выкупе, информация о похищении проверяется.
Бабко, известный как Вася Щупальце, опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, где он идет по темному помещению поз звуки. напоминающие выстрелы.
"Захватившие меня в плен талибы стреляют, я от них ухожу. Они не могут в меня попасть", – говорит путешественник.
Бабко объездил на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан, Кавказ и рассказывал о своих приключениях на платформе видеоблогов.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Пакистан приветствовал бы исключение Россией талибов из списка террористов
24 октября, 04:29
 
В миреПакистанРоссияТалибанПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала