https://ria.ru/20241101/puteshestvennik-1981317620.html
Российский путешественник, которого якобы похитили талибы, вышел на связь
Российский путешественник, которого якобы похитили талибы, вышел на связь - РИА Новости, 01.11.2024
Российский путешественник, которого якобы похитили талибы, вышел на связь
Российский велопутешественник, которого якобы похитили талибы ("Талибан")* в Пакистане, вышел на связь, следует из видео на его странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:22
2024-11-01T12:22
2024-11-01T12:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Российский велопутешественник, которого якобы похитили талибы ("Талибан")* в Пакистане, вышел на связь, следует из видео на его странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее Telegram-канал Mash сообщил о возможном похищении талибами российского велопутешественника Игоря Бабко. При этом в посольстве России в Пакистане РИА Новости сообщили, что дипмиссия не получала требований о его выкупе, информация о похищении проверяется. Бабко, известный как Вася Щупальце, опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, где он идет по темному помещению поз звуки. напоминающие выстрелы. "Захватившие меня в плен талибы стреляют, я от них ухожу. Они не могут в меня попасть", – говорит путешественник. Бабко объездил на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан, Кавказ и рассказывал о своих приключениях на платформе видеоблогов.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, пакистан, россия, талибан, происшествия
В мире, Пакистан, Россия, Талибан, Происшествия
Российский путешественник, которого якобы похитили талибы, вышел на связь
Путешественник Вася Щупальце, которого якобы похитили талибы, опубликовал видео