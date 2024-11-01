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Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов
Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов - РИА Новости, 01.11.2024
Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов
Общая сумма средств жителей новых регионов России, размещенных в ПСБ с 2022 года, превысила 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:28
2024-11-01T14:28
2024-11-01T14:28
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Общая сумма средств жителей новых регионов России, размещенных в ПСБ с 2022 года, превысила 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. По состоянию на октябрь 2024 года, жители Донецкой Народной Республики передали на хранение банку более 121 миллиарда рублей, клиенты в Луганской Народной Республике – свыше 56 миллиардов рублей. Кроме того, в Запорожской области эта сумма превысила 18 миллиардов рублей. Жители Херсонской области разместили на банковских счетах более 8 миллиардов рублей. Объем средств, которые население доверяет банку, продолжает увеличиваться, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241022/psb-1979323843.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, псб (банк псб)
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ)