https://ria.ru/20241101/psb-1981351295.html

Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов

Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов - РИА Новости, 01.11.2024

Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов

Общая сумма средств жителей новых регионов России, размещенных в ПСБ с 2022 года, превысила 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:28

2024-11-01T14:28

2024-11-01T14:28

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

псб (банк псб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876419_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_f127d06e20316ae3682621885de77f98.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Общая сумма средств жителей новых регионов России, размещенных в ПСБ с 2022 года, превысила 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. По состоянию на октябрь 2024 года, жители Донецкой Народной Республики передали на хранение банку более 121 миллиарда рублей, клиенты в Луганской Народной Республике – свыше 56 миллиардов рублей. Кроме того, в Запорожской области эта сумма превысила 18 миллиардов рублей. Жители Херсонской области разместили на банковских счетах более 8 миллиардов рублей. Объем средств, которые население доверяет банку, продолжает увеличиваться, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241022/psb-1979323843.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, псб (банк псб)