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Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов - РИА Новости, 01.11.2024
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14:28 01.11.2024
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Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов
Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов - РИА Новости, 01.11.2024
Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов
Общая сумма средств жителей новых регионов России, размещенных в ПСБ с 2022 года, превысила 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:28
2024-11-01T14:28
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Общая сумма средств жителей новых регионов России, размещенных в ПСБ с 2022 года, превысила 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. По состоянию на октябрь 2024 года, жители Донецкой Народной Республики передали на хранение банку более 121 миллиарда рублей, клиенты в Луганской Народной Республике – свыше 56 миллиардов рублей. Кроме того, в Запорожской области эта сумма превысила 18 миллиардов рублей. Жители Херсонской области разместили на банковских счетах более 8 миллиардов рублей. Объем средств, которые население доверяет банку, продолжает увеличиваться, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241022/psb-1979323843.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, псб (банк псб)
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ)

Назван объем средств, размещенных в ПСБ жителями новых регионов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Общая сумма средств жителей новых регионов России, размещенных в ПСБ с 2022 года, превысила 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
По состоянию на октябрь 2024 года, жители Донецкой Народной Республики передали на хранение банку более 121 миллиарда рублей, клиенты в Луганской Народной Республике – свыше 56 миллиардов рублей.
Кроме того, в Запорожской области эта сумма превысила 18 миллиардов рублей. Жители Херсонской области разместили на банковских счетах более 8 миллиардов рублей.
Объем средств, которые население доверяет банку, продолжает увеличиваться, отметили в пресс-службе.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья
22 октября, 14:22
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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