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В Крыму осудили агента СБУ из Чехии, пытавшегося подорвать машину с военным - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 01.11.2024 (обновлено: 11:39 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/prigovor-1981297729.html
В Крыму осудили агента СБУ из Чехии, пытавшегося подорвать машину с военным
В Крыму осудили агента СБУ из Чехии, пытавшегося подорвать машину с военным - РИА Новости, 01.11.2024
В Крыму осудили агента СБУ из Чехии, пытавшегося подорвать машину с военным
Имеющий гражданство Украины житель Чехии, по заданию СБУ пытавшийся подорвать в Джанкое машину с российским военным, осужден в Крыму на 14 лет, сообщили РИА... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:53
2024-11-01T11:39
специальная военная операция на украине
происшествия
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чехия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Имеющий гражданство Украины житель Чехии, по заданию СБУ пытавшийся подорвать в Джанкое машину с российским военным, осужден в Крыму на 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 62-летнего гражданина Украины... Судом мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что он признан виновным в покушении на убийство; незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства. По данным следствия, сотрудник спецслужб Украины разработал план устранения бывшего военнослужащего ВСУ, который после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ перешел в ряды ВС РФ. Подчеркивается, что для совершения преступления куратор привлек жителя Чехии, временно проживавшего в Симферополе и являвшегося гражданином Украины. Отмечается, что по заданию СБУ агент приобрел поражающие элементы, из которых изготовил взрывное устройство, а также арендовал квартиру рядом с местом проживания жертвы. В результате 23 сентября 2023 года близ дома по улице Садовая в Джанкое пособник украинских спецслужб установил на днище автомобиля военнослужащего взрывное устройство и дистанционно привел его в действие. Однако довести до конца свой преступный умысел не смог. Злоумышленник был задержан российскими силовиками.
https://ria.ru/20240730/krym-1962885393.html
https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html
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происшествия, украина, россия, чехия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Чехия, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Крыму осудили агента СБУ из Чехии, пытавшегося подорвать машину с военным

Жителю Чехии дали 14 лет за попытку подорвать машину с военным по заданию СБУ

© Фото : СК РФ Автомобиль, подорванный жителем Чехии по заданию СБУ в Джанкое
Автомобиль, подорванный жителем Чехии по заданию СБУ в Джанкое - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль, подорванный жителем Чехии по заданию СБУ в Джанкое
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Имеющий гражданство Украины житель Чехии, по заданию СБУ пытавшийся подорвать в Джанкое машину с российским военным, осужден в Крыму на 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 62-летнего гражданина Украины... Судом мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Крыму пособник СБУ получил 14 лет колонии за подрыв авто с чиновниками
30 июля, 12:20
Отмечается, что он признан виновным в покушении на убийство; незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства.
По данным следствия, сотрудник спецслужб Украины разработал план устранения бывшего военнослужащего ВСУ, который после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ перешел в ряды ВС РФ. Подчеркивается, что для совершения преступления куратор привлек жителя Чехии, временно проживавшего в Симферополе и являвшегося гражданином Украины.
Отмечается, что по заданию СБУ агент приобрел поражающие элементы, из которых изготовил взрывное устройство, а также арендовал квартиру рядом с местом проживания жертвы.
В результате 23 сентября 2023 года близ дома по улице Садовая в Джанкое пособник украинских спецслужб установил на днище автомобиля военнослужащего взрывное устройство и дистанционно привел его в действие. Однако довести до конца свой преступный умысел не смог. Злоумышленник был задержан российскими силовиками.
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20 августа, 18:01
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРоссияЧехияСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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