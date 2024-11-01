https://ria.ru/20241101/prigovor-1981297729.html

В Крыму осудили агента СБУ из Чехии, пытавшегося подорвать машину с военным

В Крыму осудили агента СБУ из Чехии, пытавшегося подорвать машину с военным - РИА Новости, 01.11.2024

В Крыму осудили агента СБУ из Чехии, пытавшегося подорвать машину с военным

Имеющий гражданство Украины житель Чехии, по заданию СБУ пытавшийся подорвать в Джанкое машину с российским военным, осужден в Крыму на 14 лет, сообщили РИА... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:53

2024-11-01T10:53

2024-11-01T11:39

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

чехия

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981306502_0:118:840:591_1920x0_80_0_0_97ed29dab1f8ea05c5d78009a4f19c84.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Имеющий гражданство Украины житель Чехии, по заданию СБУ пытавшийся подорвать в Джанкое машину с российским военным, осужден в Крыму на 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 62-летнего гражданина Украины... Судом мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что он признан виновным в покушении на убийство; незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства. По данным следствия, сотрудник спецслужб Украины разработал план устранения бывшего военнослужащего ВСУ, который после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ перешел в ряды ВС РФ. Подчеркивается, что для совершения преступления куратор привлек жителя Чехии, временно проживавшего в Симферополе и являвшегося гражданином Украины. Отмечается, что по заданию СБУ агент приобрел поражающие элементы, из которых изготовил взрывное устройство, а также арендовал квартиру рядом с местом проживания жертвы. В результате 23 сентября 2023 года близ дома по улице Садовая в Джанкое пособник украинских спецслужб установил на днище автомобиля военнослужащего взрывное устройство и дистанционно привел его в действие. Однако довести до конца свой преступный умысел не смог. Злоумышленник был задержан российскими силовиками.

https://ria.ru/20240730/krym-1962885393.html

https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html

украина

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, россия, чехия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины