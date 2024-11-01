https://ria.ru/20241101/prigovor-1981270293.html

Суд вынес приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Шонову

Суд вынес приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Шонову - РИА Новости, 01.11.2024

Суд вынес приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Шонову

Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов осужден на четыре года 10 месяцев колонии по статье о сотрудничестве с иностранным государством,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:10

2024-11-01T08:10

2024-11-01T08:25

сша

происшествия

приморский краевой суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя - РИА Новости. Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов осужден на четыре года 10 месяцев колонии по статье о сотрудничестве с иностранным государством, сообщает Приморский краевой суд.На видео в Telegram-канале суда судья, оглашая приговор, называет фамилию и имя фигуранта - "Шонов Роберт".14 сентября 2023 года МИД РФ объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД РФ, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ."Первого ноября Приморским краевым судом провозглашен приговор в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ, в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок четыре года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Также осужденному предстоит выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей, а после отбывания лишения свободы подвергнуться ограничению свободы на срок один год четыре месяца. Кроме того, у осужденного конфискованы денежные средства в сумме более 400 000 рублей и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления.

https://ria.ru/20230828/fsb-1892600266.html

https://ria.ru/20240411/diplomaty-1939335219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, происшествия, приморский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия