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Суд вынес приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Шонову - РИА Новости, 01.11.2024
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08:10 01.11.2024 (обновлено: 08:25 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/prigovor-1981270293.html
Суд вынес приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Шонову
Суд вынес приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Шонову - РИА Новости, 01.11.2024
Суд вынес приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Шонову
Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов осужден на четыре года 10 месяцев колонии по статье о сотрудничестве с иностранным государством,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:10
2024-11-01T08:25
сша
происшествия
приморский краевой суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя - РИА Новости. Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов осужден на четыре года 10 месяцев колонии по статье о сотрудничестве с иностранным государством, сообщает Приморский краевой суд.На видео в Telegram-канале суда судья, оглашая приговор, называет фамилию и имя фигуранта - "Шонов Роберт".14 сентября 2023 года МИД РФ объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД РФ, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ."Первого ноября Приморским краевым судом провозглашен приговор в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ, в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок четыре года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Также осужденному предстоит выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей, а после отбывания лишения свободы подвергнуться ограничению свободы на срок один год четыре месяца. Кроме того, у осужденного конфискованы денежные средства в сумме более 400 000 рублей и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления.
https://ria.ru/20230828/fsb-1892600266.html
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сша, происшествия, приморский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
США, Происшествия, Приморский краевой суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Суд вынес приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Шонову

Экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Шонову дали 4 г 10 мес колонии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя - РИА Новости. Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов осужден на четыре года 10 месяцев колонии по статье о сотрудничестве с иностранным государством, сообщает Приморский краевой суд.
На видео в Telegram-канале суда судья, оглашая приговор, называет фамилию и имя фигуранта - "Шонов Роберт".
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве
28 августа 2023, 08:49
14 сентября 2023 года МИД РФ объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД РФ, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ.
"Первого ноября Приморским краевым судом провозглашен приговор в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ, в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок четыре года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также осужденному предстоит выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей, а после отбывания лишения свободы подвергнуться ограничению свободы на срок один год четыре месяца. Кроме того, у осужденного конфискованы денежные средства в сумме более 400 000 рублей и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2024 годах
11 апреля, 13:20
 
СШАПроисшествияПриморский краевой судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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