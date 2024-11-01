https://ria.ru/20241101/prazdnik-1981402390.html

Опрос показал отношение россиян ко Дню народного единства

Опрос показал отношение россиян ко Дню народного единства - РИА Новости, 01.11.2024

Опрос показал отношение россиян ко Дню народного единства

Большинство (72%) респондентов уверены, что России скорее нужен такой праздник, как День народного единства, 61% считают правильным выбор в качестве Дня... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:53

2024-11-01T17:53

2024-11-01T17:53

общество

россия

москва

кузьма минин (сухорукий)

дмитрий пожарский

фонд "общественное мнение"

праздники

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Большинство (72%) респондентов уверены, что России скорее нужен такой праздник, как День народного единства, 61% считают правильным выбор в качестве Дня народного единства годовщины событий 4 ноября 1612 года, следует из опроса ФОМ. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Семь из десяти (72%) опрошенных россиян считают, что России скорее нужен такой праздник, как День народного единства. Противоположного мнения придерживаются 17% россиян. На вопрос о том, к какому историческому событию приурочен праздник 4 ноября, только 15% респондентов назвали изгнание поляков и литовцев из Москвы народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября 1612 году, 6% ответили, что праздник связан с Октябрьской революцией. Большинство (73%) опрошенных не смогли ответить на вопрос. Шесть из десяти (61%) россиян считают правильным выбор в качестве Дня народного единства годовщины событий 4 ноября 1612 года, 12% сказали, что выбор скорее неправильный. Более трети (37%) респондентов заявили, что День народного единства - это важный и значимый праздник для них. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос проведен 18-20 октября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20241101/prazdnik-1828595472.html

https://ria.ru/20241101/noyabr-1822919975.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, фонд "общественное мнение", праздники