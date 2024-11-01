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Опрос показал отношение россиян ко Дню народного единства - РИА Новости, 01.11.2024
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17:53 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/prazdnik-1981402390.html
Опрос показал отношение россиян ко Дню народного единства
Опрос показал отношение россиян ко Дню народного единства - РИА Новости, 01.11.2024
Опрос показал отношение россиян ко Дню народного единства
Большинство (72%) респондентов уверены, что России скорее нужен такой праздник, как День народного единства, 61% считают правильным выбор в качестве Дня... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:53
2024-11-01T17:53
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Большинство (72%) респондентов уверены, что России скорее нужен такой праздник, как День народного единства, 61% считают правильным выбор в качестве Дня народного единства годовщины событий 4 ноября 1612 года, следует из опроса ФОМ. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Семь из десяти (72%) опрошенных россиян считают, что России скорее нужен такой праздник, как День народного единства. Противоположного мнения придерживаются 17% россиян. На вопрос о том, к какому историческому событию приурочен праздник 4 ноября, только 15% респондентов назвали изгнание поляков и литовцев из Москвы народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября 1612 году, 6% ответили, что праздник связан с Октябрьской революцией. Большинство (73%) опрошенных не смогли ответить на вопрос. Шесть из десяти (61%) россиян считают правильным выбор в качестве Дня народного единства годовщины событий 4 ноября 1612 года, 12% сказали, что выбор скорее неправильный. Более трети (37%) респондентов заявили, что День народного единства - это важный и значимый праздник для них. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос проведен 18-20 октября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20241101/prazdnik-1828595472.html
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96
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60
353
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общество, россия, москва, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, фонд "общественное мнение", праздники
Общество, Россия, Москва, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Фонд "Общественное мнение", Праздники
Опрос показал отношение россиян ко Дню народного единства

ФОМ: 72% россиян считают, что День народного единства нужен стране

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУличное украшение к празднованию Дня народного единства
Уличное украшение к празднованию Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уличное украшение к празднованию Дня народного единства. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Большинство (72%) респондентов уверены, что России скорее нужен такой праздник, как День народного единства, 61% считают правильным выбор в качестве Дня народного единства годовщины событий 4 ноября 1612 года, следует из опроса ФОМ.
День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 11:00
Семь из десяти (72%) опрошенных россиян считают, что России скорее нужен такой праздник, как День народного единства. Противоположного мнения придерживаются 17% россиян.
На вопрос о том, к какому историческому событию приурочен праздник 4 ноября, только 15% респондентов назвали изгнание поляков и литовцев из Москвы народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября 1612 году, 6% ответили, что праздник связан с Октябрьской революцией. Большинство (73%) опрошенных не смогли ответить на вопрос.
Шесть из десяти (61%) россиян считают правильным выбор в качестве Дня народного единства годовщины событий 4 ноября 1612 года, 12% сказали, что выбор скорее неправильный.
Более трети (37%) респондентов заявили, что День народного единства - это важный и значимый праздник для них.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос проведен 18-20 октября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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ОбществоРоссияМоскваКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийФонд "Общественное мнение"Праздники
 
 
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