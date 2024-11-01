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Финансирование Всероссийского казачьего общества увеличат вдвое - РИА Новости, 01.11.2024
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16:23 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/pravitelstvo-1981382931.html
Финансирование Всероссийского казачьего общества увеличат вдвое
Финансирование Всероссийского казачьего общества увеличат вдвое - РИА Новости, 01.11.2024
Финансирование Всероссийского казачьего общества увеличат вдвое
Финансирование Всероссийского казачьего общества из бюджета страны в 2025 году вырастет более чем в два раза, сообщил заместитель руководителя аппарата... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:23
2024-11-01T16:23
россия
нальчик
денис молчанов
госдума рф
общество
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НАЛЬЧИК, 1 ноя – РИА Новости. Финансирование Всероссийского казачьего общества из бюджета страны в 2025 году вырастет более чем в два раза, сообщил заместитель руководителя аппарата правительства России Денис Молчанов. "В соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, при формировании проекта бюджета на 2025-2027 годы правительство предусмотрело увеличение финансирования Всероссийского казачьего общества со следующего года более чем в два раза", - сказал Молчанов в Нальчике на заседании президиума совета при президенте РФ по делам казачества. Он добавил, что при подготовке поправок ко второму чтению в Госдуме проекта закона о федеральном бюджете размер субсидии обществу увеличен дополнительно. "В 2025 году - на 28,3 миллиона рублей, в 2026-2027 годах – на 37,8 миллиона рублей ежегодно. Рассчитываем, что данные средства позволят расширить работу Всероссийского казачьего обществ по реализации стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества", - заметил Молчанов.
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россия, нальчик, денис молчанов, госдума рф, общество
Россия, Нальчик, Денис Молчанов, Госдума РФ, Общество
Финансирование Всероссийского казачьего общества увеличат вдвое

Финансирование Всероссийского казачьего общества увеличат вдвое в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 1 ноя – РИА Новости. Финансирование Всероссийского казачьего общества из бюджета страны в 2025 году вырастет более чем в два раза, сообщил заместитель руководителя аппарата правительства России Денис Молчанов.
"В соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, при формировании проекта бюджета на 2025-2027 годы правительство предусмотрело увеличение финансирования Всероссийского казачьего общества со следующего года более чем в два раза", - сказал Молчанов в Нальчике на заседании президиума совета при президенте РФ по делам казачества.
Он добавил, что при подготовке поправок ко второму чтению в Госдуме проекта закона о федеральном бюджете размер субсидии обществу увеличен дополнительно.
"В 2025 году - на 28,3 миллиона рублей, в 2026-2027 годах – на 37,8 миллиона рублей ежегодно. Рассчитываем, что данные средства позволят расширить работу Всероссийского казачьего обществ по реализации стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества", - заметил Молчанов.
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РоссияНальчикДенис МолчановГосдума РФОбщество
 
 
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