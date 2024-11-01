https://ria.ru/20241101/povrezhdeniya--1981439608.html

При украинском обстреле Орловской области получили повреждения семь домов

При украинском обстреле Орловской области получили повреждения семь домов - РИА Новости, 01.11.2024

При украинском обстреле Орловской области получили повреждения семь домов

Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в селе Локно Знаменского района Орловской области, на элементах ракеты остались надписи на украинском языке, сообщил... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T21:56

2024-11-01T21:56

2024-11-01T21:57

специальная военная операция на украине

орловская область

знаменский район

андрей клычков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в селе Локно Знаменского района Орловской области, на элементах ракеты остались надписи на украинском языке, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях. В пятницу Клычков сообщал, что после объявления ракетной опасности в регионе силами ПВО сбита ракета ВСУ, ее обломки повредили несколько зданий в селе Локно Знаменского района, пострадавших нет. "Семь домов получили незначительные повреждения… Всё район восстанавливает вместе с жителями", – сказал губернатор во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность, чтобы не допустить прилетов, также выполняют свою работу силовики, правоохранители и министерство обороны РФ. "Прошлись, посмотрели все осколки. На ряде элементов (ракеты – ред.), которые остались, прямо надписи на украинском языке, штатная маркировка боеприпасов. Нам с вами это такой очередной "привет", который говорит о том, что, дорогие друзья, наша с вами задача – жить и создавать условия, чтобы наши ребята быстрее победили", – добавил Клычков, рассказывая о своем визите на место происшествия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241101/kiev-1980901871.html

орловская область

знаменский район

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орловская область, знаменский район, андрей клычков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия