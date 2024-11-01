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При украинском обстреле Орловской области получили повреждения семь домов
При украинском обстреле Орловской области получили повреждения семь домов - РИА Новости, 01.11.2024
При украинском обстреле Орловской области получили повреждения семь домов
Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в селе Локно Знаменского района Орловской области, на элементах ракеты остались надписи на украинском языке, сообщил... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:56
2024-11-01T21:56
2024-11-01T21:57
специальная военная операция на украине
орловская область
знаменский район
андрей клычков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в селе Локно Знаменского района Орловской области, на элементах ракеты остались надписи на украинском языке, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях. В пятницу Клычков сообщал, что после объявления ракетной опасности в регионе силами ПВО сбита ракета ВСУ, ее обломки повредили несколько зданий в селе Локно Знаменского района, пострадавших нет. "Семь домов получили незначительные повреждения… Всё район восстанавливает вместе с жителями", – сказал губернатор во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность, чтобы не допустить прилетов, также выполняют свою работу силовики, правоохранители и министерство обороны РФ. "Прошлись, посмотрели все осколки. На ряде элементов (ракеты – ред.), которые остались, прямо надписи на украинском языке, штатная маркировка боеприпасов. Нам с вами это такой очередной "привет", который говорит о том, что, дорогие друзья, наша с вами задача – жить и создавать условия, чтобы наши ребята быстрее победили", – добавил Клычков, рассказывая о своем визите на место происшествия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, знаменский район, андрей клычков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Знаменский район, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
При украинском обстреле Орловской области получили повреждения семь домов
Клычков: при украинском обстреле Орловской области получили повреждения 7 домов