https://ria.ru/20241101/posolstvo-1981266055.html

В посольстве КНР напомнили о позиции Пекина по Украине

В посольстве КНР напомнили о позиции Пекина по Украине - РИА Новости, 01.11.2024

В посольстве КНР напомнили о позиции Пекина по Украине

Китай не менял позицию по украинскому конфликту и призывает к его урегулированию путем переговоров, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T06:38

2024-11-01T06:38

2024-11-01T08:12

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Китай не менял позицию по украинскому конфликту и призывает к его урегулированию путем переговоров, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй на просьбу прокомментировать контакты дипломатов и госдепа, заявляющего о военных КНДР в РФ. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США на текущей неделе провели "содержательные переговоры" с Китаем по поводу якобы присутствия северокорейских сил на территории России. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Китай стремится к мирным переговорам и политическому урегулированию украинского кризиса. Эта позиция остается неизменной. Китай продолжит играть конструктивную роль в этом направлении", - заявил Лю Пэнъюй. В контексте информации о контактах госдепа с посольством КНР он заявил, что "Китай и США поддерживают регулярную, повседневную и нормальную связь по китайско-американским отношениям и международным и региональным вопросам". Ранее Вашингтон выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Москва и Пхеньян отвергают эти обвинения, заявляя об их беспочвенности и бездоказательности. Китай, имеющий тесные связи как с Россией, так и с Северной Кореей, призывает к дипломатическому решению конфликта и избеганию эскалации. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241031/knr-1981124143.html

https://ria.ru/20241031/knr-1981087393.html

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в мире, россия, китай, сша, энтони блинкен, владимир путин, оон, ольга скабеева