https://ria.ru/20241101/popova-1981300415.html
Попова заявила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам
Попова заявила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам - РИА Новости, 01.11.2024
Попова заявила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам
Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам возрастает, что усугубляет нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, сообщила глава... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:07
2024-11-01T11:07
2024-11-01T11:07
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам возрастает, что усугубляет нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей... прежде всего, к антибиотикам и дезинфицирующим средствам",- говорится в приветствии Поповой к участникам конгресса "Покровские чтения". Она отметила, что в такой ситуации очень важен выбор врачом рациональной антибактериальной терапии и терапии при купировании осложнений после коронавирусной инфекции.Как сообщалось в опубликованном в мае отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась с начала исследований в 2017 году, что снижает эффективность многих антибиотиков и ставит под угрозу достижения современной медицины
https://ria.ru/20230316/novosibirsk-1858195262.html
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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова заявила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам
Попова: устойчивость микроорганизмов к дезинфицирующим средствам возрастает