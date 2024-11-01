https://ria.ru/20241101/popova-1981300415.html

Попова заявила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам

Попова заявила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам - РИА Новости, 01.11.2024

Попова заявила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам

Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам возрастает, что усугубляет нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, сообщила глава... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:07

2024-11-01T11:07

2024-11-01T11:07

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам возрастает, что усугубляет нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей... прежде всего, к антибиотикам и дезинфицирующим средствам",- говорится в приветствии Поповой к участникам конгресса "Покровские чтения". Она отметила, что в такой ситуации очень важен выбор врачом рациональной антибактериальной терапии и терапии при купировании осложнений после коронавирусной инфекции.Как сообщалось в опубликованном в мае отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась с начала исследований в 2017 году, что снижает эффективность многих антибиотиков и ставит под угрозу достижения современной медицины

https://ria.ru/20230316/novosibirsk-1858195262.html

https://ria.ru/20241019/marburg-1978850942.html

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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)