https://ria.ru/20241101/pomosch-1981360242.html

Орловская область доставила артиллеристам в зоне СВО печи-буржуйки

Орловская область доставила артиллеристам в зоне СВО печи-буржуйки - РИА Новости, 01.11.2024

Орловская область доставила артиллеристам в зоне СВО печи-буржуйки

Бойцам-артиллеристам в зоне СВО из Кромского района Орловской области доставили печи-буржуйки и стройматериалы для блиндажей, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:04

2024-11-01T15:04

2024-11-01T15:04

надежные люди

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бойцам-артиллеристам в зоне СВО из Кромского района Орловской области доставили печи-буржуйки и стройматериалы для блиндажей, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Посылку весом около двух тонн для наших военнослужащих-артиллеристов собрали жители и предприниматели Кромского района. Груз бойцам... доставил лично глава муниципалитета Андрей Иванович Усиков. Вместе с коллегами он отвез нашим защитникам все, что им пригодится для обустройства быта в условиях боевых действий в холодный осенний период. Самое главное – строительные материалы для обустройства блиндажей и печи-буржуйки для их обогрева", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Кроме этого, как уточнил Клычков, бойцам передали бензиновый генератор, газовые плиты, емкости для воды, инструменты, электротовары, маскировочные сети, средства личной гигиены, продукты питания, питьевую воду, а также детские письма с наилучшими пожеланиями. "В очередной раз выражаю сердечную благодарность жителям Кромского района, бизнес-сообществу и администрации за неравнодушное отношение и оказание помощи участникам спецоперации. Только вместе мы сможем одолеть врага! Будем поддерживать своих бойцов до полного разгрома противника", – добавил глава региона.

https://ria.ru/20241101/konovalov-1981352518.html

https://ria.ru/20241030/volonter-1980956219.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, андрей клычков