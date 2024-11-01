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Орловская область доставила артиллеристам в зоне СВО печи-буржуйки - РИА Новости, 01.11.2024
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Надежные люди
 
15:04 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/pomosch-1981360242.html
Орловская область доставила артиллеристам в зоне СВО печи-буржуйки
Орловская область доставила артиллеристам в зоне СВО печи-буржуйки - РИА Новости, 01.11.2024
Орловская область доставила артиллеристам в зоне СВО печи-буржуйки
Бойцам-артиллеристам в зоне СВО из Кромского района Орловской области доставили печи-буржуйки и стройматериалы для блиндажей, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:04
2024-11-01T15:04
надежные люди
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бойцам-артиллеристам в зоне СВО из Кромского района Орловской области доставили печи-буржуйки и стройматериалы для блиндажей, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Посылку весом около двух тонн для наших военнослужащих-артиллеристов собрали жители и предприниматели Кромского района. Груз бойцам... доставил лично глава муниципалитета Андрей Иванович Усиков. Вместе с коллегами он отвез нашим защитникам все, что им пригодится для обустройства быта в условиях боевых действий в холодный осенний период. Самое главное – строительные материалы для обустройства блиндажей и печи-буржуйки для их обогрева", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Кроме этого, как уточнил Клычков, бойцам передали бензиновый генератор, газовые плиты, емкости для воды, инструменты, электротовары, маскировочные сети, средства личной гигиены, продукты питания, питьевую воду, а также детские письма с наилучшими пожеланиями. "В очередной раз выражаю сердечную благодарность жителям Кромского района, бизнес-сообществу и администрации за неравнодушное отношение и оказание помощи участникам спецоперации. Только вместе мы сможем одолеть врага! Будем поддерживать своих бойцов до полного разгрома противника", – добавил глава региона.
https://ria.ru/20241101/konovalov-1981352518.html
https://ria.ru/20241030/volonter-1980956219.html
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орловская область, андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков

Орловская область доставила артиллеристам в зоне СВО печи-буржуйки

© Фото : Андрей Клычков/ВКонтактеПечи-буржуйки и стройматериалы для блиндажей доставили бойцам СВО из Кромского района Орловской области
Печи-буржуйки и стройматериалы для блиндажей доставили бойцам СВО из Кромского района Орловской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Андрей Клычков/ВКонтакте
Печи-буржуйки и стройматериалы для блиндажей доставили бойцам СВО из Кромского района Орловской области
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бойцам-артиллеристам в зоне СВО из Кромского района Орловской области доставили печи-буржуйки и стройматериалы для блиндажей, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Посылку весом около двух тонн для наших военнослужащих-артиллеристов собрали жители и предприниматели Кромского района. Груз бойцам... доставил лично глава муниципалитета Андрей Иванович Усиков. Вместе с коллегами он отвез нашим защитникам все, что им пригодится для обустройства быта в условиях боевых действий в холодный осенний период. Самое главное – строительные материалы для обустройства блиндажей и печи-буржуйки для их обогрева", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Кроме этого, как уточнил Клычков, бойцам передали бензиновый генератор, газовые плиты, емкости для воды, инструменты, электротовары, маскировочные сети, средства личной гигиены, продукты питания, питьевую воду, а также детские письма с наилучшими пожеланиями.
"В очередной раз выражаю сердечную благодарность жителям Кромского района, бизнес-сообществу и администрации за неравнодушное отношение и оказание помощи участникам спецоперации. Только вместе мы сможем одолеть врага! Будем поддерживать своих бойцов до полного разгрома противника", – добавил глава региона.
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Надежные людиОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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