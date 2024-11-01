https://ria.ru/20241101/pokhischenie-1981400686.html

В Красноярске задержали черных риелторов, подозреваемых в похищении женщины

В Красноярске задержали черных риелторов, подозреваемых в похищении женщины - РИА Новости, 01.11.2024

В Красноярске задержали черных риелторов, подозреваемых в похищении женщины

Двое жителей Красноярска подозреваются в похищении девушки с целью завладения её недвижимым имуществом, фигуранты задержаны и допрошены, сообщает ГСУСК РФ по... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:47

2024-11-01T17:47

2024-11-01T17:50

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 1 ноя – РИА Новости. Двое жителей Красноярска подозреваются в похищении девушки с целью завладения её недвижимым имуществом, фигуранты задержаны и допрошены, сообщает ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Следственным отделом по Октябрьскому району ГСУ СК России по Красноярскому и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей Красноярска. Они подозреваются в… похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений", - говорится в сообщении. По данным следствия, в августе 2024 года двое мужчин познакомились с 35-летней жительницей Емельяновского района Красноярского края. Женщина рассказала им о том, что собирается продавать свой жилой дом в деревне Минино. Фигуранты решили завладеть этим домом и пригласили её встретиться, выпить алкоголь. Дружеская посиделка закончилась похищением женщины. Подозреваемые привезли её в квартиру одного из фигурантов в Красноярск и удерживали не менее недели, накачивая алкоголем и наркотиками. Далее путем обмана подозреваемые уговорили женщину подписать документы, необходимые для регистрации права собственности на жилой дом, на одного из фигурантов, а после перевезли ее в село Турочак Республики Алтай и оставили на ферме у местного жителя. Оттуда её впоследствии из-за плохого самочувствия отправили в больницу. После лечения она вернулась в Красноярск и обратилась в полицию, добавили в СК. "Подозреваемые задержаны, они допрошены об обстоятельствах совершенного преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе СК уточнили РИА Новости, что фигуранты привезли женщину на Алтай к своему знакомому, который отвез её к местному жителю для работ на ферме, однако фермер, увидев состояние женщины, отправил её в больницу, где пострадавшую привели в чувство и отпустили домой.

https://ria.ru/20240619/rieltory-1954002876.html

https://ria.ru/20241024/arest-1979730542.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, красноярский край