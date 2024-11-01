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Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени - РИА Новости, 01.11.2024
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08:42 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/pogoda-1981273038.html
Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени
Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени - РИА Новости, 01.11.2024
Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени
Последний месяц осени несмотря на холодный старт на большей части России будет относительно тёплым и влажным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:42
2024-11-01T08:42
общество
россия
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Последний месяц осени несмотря на холодный старт на большей части России будет относительно тёплым и влажным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На большей части территории России заключительный месяц осени, несмотря на холодный старт ноября, по долгосрочным прогнозам, будет относительно теплым и влажным", - сказал синоптик.
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общество, россия, евгений тишковец
Общество, Россия, Евгений Тишковец
Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени

Тишковец: последний месяц осени на большей части России будет теплым и влажным

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Последний месяц осени несмотря на холодный старт на большей части России будет относительно тёплым и влажным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На большей части территории России заключительный месяц осени, несмотря на холодный старт ноября, по долгосрочным прогнозам, будет относительно теплым и влажным", - сказал синоптик.
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