https://ria.ru/20241101/pogoda-1981273038.html

Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени

Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени - РИА Новости, 01.11.2024

Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени

Последний месяц осени несмотря на холодный старт на большей части России будет относительно тёплым и влажным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:42

2024-11-01T08:42

2024-11-01T08:42

общество

россия

евгений тишковец

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Последний месяц осени несмотря на холодный старт на большей части России будет относительно тёплым и влажным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На большей части территории России заключительный месяц осени, несмотря на холодный старт ноября, по долгосрочным прогнозам, будет относительно теплым и влажным", - сказал синоптик.

https://ria.ru/20241031/rezina-1979375832.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, евгений тишковец