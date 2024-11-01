https://ria.ru/20241101/pogoda-1981273038.html
Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени
Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени - РИА Новости, 01.11.2024
Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени
Последний месяц осени несмотря на холодный старт на большей части России будет относительно тёплым и влажным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:42
2024-11-01T08:42
2024-11-01T08:42
общество
россия
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/49/500024928_0:192:2874:1809_1920x0_80_0_0_d89da7f2caea2f10f9eeafbc049380b9.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Последний месяц осени несмотря на холодный старт на большей части России будет относительно тёплым и влажным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На большей части территории России заключительный месяц осени, несмотря на холодный старт ноября, по долгосрочным прогнозам, будет относительно теплым и влажным", - сказал синоптик.
https://ria.ru/20241031/rezina-1979375832.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/49/500024928_104:0:2771:2000_1920x0_80_0_0_5058fee9d57304da01a13bd399d6fe43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, евгений тишковец
Общество, Россия, Евгений Тишковец
Россиянам рассказали о погоде в последний месяц осени
Тишковец: последний месяц осени на большей части России будет теплым и влажным