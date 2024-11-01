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Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер на 88-м году жизни
Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер на 88-м году жизни - РИА Новости, 01.11.2024
Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер на 88-м году жизни
Белорусский поэт и композитор Олег Жуков скончался в возрасте 87 лет, сообщило госагентство "Белта" со ссылкой на председатель Белорусского союза композиторов... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:32
2024-11-01T02:32
2024-11-01T09:18
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эстрада
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Белорусский поэт и композитор Олег Жуков скончался в возрасте 87 лет, сообщило госагентство "Белта" со ссылкой на председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич. "В возрасте 87 лет ушел из жизни автор хита "Люди встречаются" Олег Жуков. Слушателям и зрителям хорошо знакомы гимны музыкальных фестивалей "Славянский базар", "Золотой шлягер", конкурса "Телевершина", автором которых также является Олег Жуков", — сказано в сообщении.Отмечается, что белорусский поэт и композитор Олег Жуков является автором более 300 песен для российских и белорусских исполнителей эстрады. В частности, он активно сотрудничал с народным артистом России Юрием Антоновым.
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белоруссия, музыка, эстрада
Белоруссия, Музыка, эстрада
Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер на 88-м году жизни
Умер автор хита "Люди встречаются" поэт-песенник Олег Жуков
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости.
Белорусский поэт и композитор Олег Жуков скончался в возрасте 87 лет, сообщило госагентство "Белта
" со ссылкой на председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.
"В возрасте 87 лет ушел из жизни автор хита "Люди встречаются" Олег Жуков. Слушателям и зрителям хорошо знакомы гимны музыкальных фестивалей "Славянский базар", "Золотой шлягер", конкурса "Телевершина", автором которых также является Олег Жуков", — сказано в сообщении.
Отмечается, что белорусский поэт и композитор Олег Жуков является автором более 300 песен для российских и белорусских исполнителей эстрады. В частности, он активно сотрудничал с народным артистом России Юрием Антоновым.