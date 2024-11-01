Рейтинг@Mail.ru
Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер на 88-м году жизни - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 01.11.2024 (обновлено: 09:18 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/poet-1981257071.html
Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер на 88-м году жизни
Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер на 88-м году жизни - РИА Новости, 01.11.2024
Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер на 88-м году жизни
Белорусский поэт и композитор Олег Жуков скончался в возрасте 87 лет, сообщило госагентство "Белта" со ссылкой на председатель Белорусского союза композиторов... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:32
2024-11-01T09:18
белоруссия
музыка
эстрада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981279206_0:72:667:447_1920x0_80_0_0_2fe780cb2717844cc19f1cf7fe8c8b6d.jpg
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Белорусский поэт и композитор Олег Жуков скончался в возрасте 87 лет, сообщило госагентство "Белта" со ссылкой на председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич. "В возрасте 87 лет ушел из жизни автор хита "Люди встречаются" Олег Жуков. Слушателям и зрителям хорошо знакомы гимны музыкальных фестивалей "Славянский базар", "Золотой шлягер", конкурса "Телевершина", автором которых также является Олег Жуков", — сказано в сообщении.Отмечается, что белорусский поэт и композитор Олег Жуков является автором более 300 песен для российских и белорусских исполнителей эстрады. В частности, он активно сотрудничал с народным артистом России Юрием Антоновым.
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981279206_0:10:667:510_1920x0_80_0_0_9b929a79502edaacc1650905bd40904e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, музыка, эстрада
Белоруссия, Музыка, эстрада
Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер на 88-м году жизни

Умер автор хита "Люди встречаются" поэт-песенник Олег Жуков

© Олег ЖуковБелорусский поэт и композитор Олег Жуков
Белорусский поэт и композитор Олег Жуков - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Олег Жуков
Белорусский поэт и композитор Олег Жуков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Белорусский поэт и композитор Олег Жуков скончался в возрасте 87 лет, сообщило госагентство "Белта" со ссылкой на председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.
"В возрасте 87 лет ушел из жизни автор хита "Люди встречаются" Олег Жуков. Слушателям и зрителям хорошо знакомы гимны музыкальных фестивалей "Славянский базар", "Золотой шлягер", конкурса "Телевершина", автором которых также является Олег Жуков", — сказано в сообщении.
Отмечается, что белорусский поэт и композитор Олег Жуков является автором более 300 песен для российских и белорусских исполнителей эстрады. В частности, он активно сотрудничал с народным артистом России Юрием Антоновым.
 
БелоруссияМузыкаэстрада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала