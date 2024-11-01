https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981340561.html
Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года
Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 01.11.2024
Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года
С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:42
2024-11-01T13:42
2024-11-01T13:42
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Такие аппараты необходимы для проведения непрерывной регистрации работы сердца, также они позволяют отслеживать изменения в работе сердца и контролировать артериальное давление пациента. "Поступление новых аппаратов позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей", - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба. Холтеры поступили в 33 больницы, в том числе в Воскресенскую, Химкинскую, Жуковскую, Дзержинскую, Лобненскую и другие. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение", программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981331835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жуковский, дзержинский, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Дзержинский, Андрей Воробьев