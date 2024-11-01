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Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 01.11.2024
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Новости Подмосковья
 
13:42 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981340561.html
Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года
Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 01.11.2024
Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года
С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:42
2024-11-01T13:42
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Такие аппараты необходимы для проведения непрерывной регистрации работы сердца, также они позволяют отслеживать изменения в работе сердца и контролировать артериальное давление пациента. "Поступление новых аппаратов позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей", - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба. Холтеры поступили в 33 больницы, в том числе в Воскресенскую, Химкинскую, Жуковскую, Дзержинскую, Лобненскую и другие. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение", программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981331835.html
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московская область (подмосковье), жуковский, дзержинский, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Дзержинский, Андрей Воробьев

Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года
Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Такие аппараты необходимы для проведения непрерывной регистрации работы сердца, также они позволяют отслеживать изменения в работе сердца и контролировать артериальное давление пациента.
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"Поступление новых аппаратов позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей", - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба.
Холтеры поступили в 33 больницы, в том числе в Воскресенскую, Химкинскую, Жуковскую, Дзержинскую, Лобненскую и другие.
Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение", программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийДзержинскийАндрей Воробьев
 
 
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