https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981340561.html

Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года

Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 01.11.2024

Более 340 холтеров поступило в больницы Подмосковья с начала года

С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:42

2024-11-01T13:42

2024-11-01T13:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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дзержинский

андрей воробьев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Такие аппараты необходимы для проведения непрерывной регистрации работы сердца, также они позволяют отслеживать изменения в работе сердца и контролировать артериальное давление пациента. "Поступление новых аппаратов позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей", - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба. Холтеры поступили в 33 больницы, в том числе в Воскресенскую, Химкинскую, Жуковскую, Дзержинскую, Лобненскую и другие. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение", программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981331835.html

https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981319308.html

московская область (подмосковье)

жуковский

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жуковский, дзержинский, андрей воробьев