https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981331835.html

Подмосковные предприятия увеличили объем выпуска кормов для животных на 11%

Подмосковные предприятия увеличили объем выпуска кормов для животных на 11% - РИА Новости, 01.11.2024

Подмосковные предприятия увеличили объем выпуска кормов для животных на 11%

За девять месяцев текущего года подмосковные предприятия увеличили производство кормов для домашних животных более чем на 11%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:05

2024-11-01T13:05

2024-11-01T13:05

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московская область (подмосковье)

корм

домашние животные

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За девять месяцев текущего года подмосковные предприятия увеличили производство кормов для домашних животных более чем на 11%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, общий объем произведенной продукции составил 316,6 тысячи тонн, что выше на 11,1% аналогичного периода прошлого года. В ведомстве отметили, что региональные предприятия выпустили более 47% от общего объема готового корма для непродуктивных животных, произведенных в Центральном федеральном округе и свыше 31% от общероссийского объема. Ранее производители Подмосковья увеличили объем выпуска хлебцев хрустящих, сухарей и гренок более чем на 9% за восемь месяцев этого года. Региональные производители выпускают более 27% от общего объема хлебцев хрустящих и аналогичных обжаренных продуктов в Центральном федеральном округе и свыше 14% от общероссийского объема.

https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981319308.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), корм, домашние животные