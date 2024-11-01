https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981331835.html
Подмосковные предприятия увеличили объем выпуска кормов для животных на 11%
Подмосковные предприятия увеличили объем выпуска кормов для животных на 11% - РИА Новости, 01.11.2024
Подмосковные предприятия увеличили объем выпуска кормов для животных на 11%
За девять месяцев текущего года подмосковные предприятия увеличили производство кормов для домашних животных более чем на 11%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:05
2024-11-01T13:05
2024-11-01T13:05
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За девять месяцев текущего года подмосковные предприятия увеличили производство кормов для домашних животных более чем на 11%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, общий объем произведенной продукции составил 316,6 тысячи тонн, что выше на 11,1% аналогичного периода прошлого года. В ведомстве отметили, что региональные предприятия выпустили более 47% от общего объема готового корма для непродуктивных животных, произведенных в Центральном федеральном округе и свыше 31% от общероссийского объема. Ранее производители Подмосковья увеличили объем выпуска хлебцев хрустящих, сухарей и гренок более чем на 9% за восемь месяцев этого года. Региональные производители выпускают более 27% от общего объема хлебцев хрустящих и аналогичных обжаренных продуктов в Центральном федеральном округе и свыше 14% от общероссийского объема.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), корм, домашние животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), корм, домашние животные
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За девять месяцев текущего года подмосковные предприятия увеличили производство кормов для домашних животных более чем на 11%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, общий объем произведенной продукции составил 316,6 тысячи тонн, что выше на 11,1% аналогичного периода прошлого года.
В ведомстве отметили, что региональные предприятия выпустили более 47% от общего объема готового корма для непродуктивных животных, произведенных в Центральном федеральном округе и свыше 31% от общероссийского объема.
Ранее производители Подмосковья увеличили объем выпуска хлебцев хрустящих, сухарей и гренок более чем на 9% за восемь месяцев этого года. Региональные производители выпускают более 27% от общего объема хлебцев хрустящих и аналогичных обжаренных продуктов в Центральном федеральном округе и свыше 14% от общероссийского объема.