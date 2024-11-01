https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981319308.html
Более 10 тысяч участников поборются на Единой школьной лиге Подмосковья
Более 10 тысяч участников поборются на Единой школьной лиге Подмосковья - РИА Новости, 01.11.2024
Более 10 тысяч участников поборются на Единой школьной лиге Подмосковья
Свыше 10 тысяч школьников будут бороться за выход в финал и призовые места в рамках спортивного проекта Единая школьная лига Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:30
2024-11-01T12:30
2024-11-01T12:30
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Свыше 10 тысяч школьников будут бороться за выход в финал и призовые места в рамках спортивного проекта Единая школьная лига Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Свои команды на мероприятии представили 179 общеобразовательных учреждений региона. Участниками соревнований стали сборные школ из 11 городских округов: Дмитровский, Королев, Балашиха, Домодедово, Подольск, Коломна, Ступино, Дубна, Истра, Наро-Фоминский и Одинцовский. Старт сезона проекта состоялся 31 октября в городском округе Балашиха. На торжественной церемонии открытия участников приветствовали министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, спортсмены-амбассадоры Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец. "Мы начали с четырех видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол и шахматы - те дисциплины, которые доступны для развития в любой школе, где есть спортивный зал. Список будем расширять, сейчас очень популярен киберспорт и, возможно, что мы его добавим в дальнейшем. Это только первый этап, планов очень много. Самое главное, чтобы детям было интересно", – прокомментировал Абаренов, его слова приводит пресс-служба. Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Проект Единой школьной лиги был инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
https://ria.ru/20241030/podmoskove-1980885549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), балашиха, королев, сергей юров
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Королев, Сергей Юров
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Свыше 10 тысяч школьников будут бороться за выход в финал и призовые места в рамках спортивного проекта Единая школьная лига Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Свои команды на мероприятии представили 179 общеобразовательных учреждений региона. Участниками соревнований стали сборные школ из 11 городских округов: Дмитровский, Королев
, Балашиха
, Домодедово, Подольск
, Коломна
, Ступино
, Дубна
, Истра
, Наро-Фоминский и Одинцовский.
Старт сезона проекта состоялся 31 октября в городском округе Балашиха. На торжественной церемонии открытия участников приветствовали министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров
, спортсмены-амбассадоры Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец.
"Мы начали с четырех видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол и шахматы - те дисциплины, которые доступны для развития в любой школе, где есть спортивный зал. Список будем расширять, сейчас очень популярен киберспорт и, возможно, что мы его добавим в дальнейшем. Это только первый этап, планов очень много. Самое главное, чтобы детям было интересно", – прокомментировал Абаренов, его слова приводит пресс-служба.
Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Проект Единой школьной лиги был инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым.