https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981310272.html
Почти 15 тысяч предпринимателей прошли бизнес-обучение в Подмосковье
Почти 15 тысяч предпринимателей прошли бизнес-обучение в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2024
Почти 15 тысяч предпринимателей прошли бизнес-обучение в Подмосковье
Почти 15 тысяч начинающих и действующих предпринимателей прошли обучение в рамках образовательных программ для бизнеса в Подмосковье с начала года, сообщает... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:56
2024-11-01T11:56
2024-11-01T11:57
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 15 тысяч начинающих и действующих предпринимателей прошли обучение в рамках образовательных программ для бизнеса в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Ежегодно мы проводим около 100 образовательных мероприятий для бизнеса. В этом году участниками образовательных программ уже стали 14,5 тысячи предпринимателей. Это уже на 17% больше, чем за весь 2023 год. В целом за последние пять лет, начиная с 2019 года, в обучение по самым разным направлениям предпринимательской деятельности в регионе прошли более 60 тысяч человек", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Образование для предпринимателей в регионе организовано в самых разных форматах: тренинги, вебинары, семинары, бизнес-визиты, форумы и многое другое. Мероприятия проходят как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Поддержка бизнеса в Подмосковье, в том числе в части образовательных мероприятий, осуществляется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), поддержка бизнеса , предприниматели
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Поддержка бизнеса , Предприниматели
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 15 тысяч начинающих и действующих предпринимателей прошли обучение в рамках образовательных программ для бизнеса в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Ежегодно мы проводим около 100 образовательных мероприятий для бизнеса. В этом году участниками образовательных программ уже стали 14,5 тысячи предпринимателей. Это уже на 17% больше, чем за весь 2023 год. В целом за последние пять лет, начиная с 2019 года, в обучение по самым разным направлениям предпринимательской деятельности в регионе прошли более 60 тысяч человек", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Образование для предпринимателей
в регионе организовано в самых разных форматах: тренинги, вебинары, семинары, бизнес-визиты, форумы и многое другое. Мероприятия проходят как в онлайн, так и в офлайн-форматах.
Поддержка бизнеса в Подмосковье, в том числе в части образовательных мероприятий, осуществляется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".