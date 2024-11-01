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Почти 15 тысяч предпринимателей прошли бизнес-обучение в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2024
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Новости Подмосковья
 
11:56 01.11.2024 (обновлено: 11:57 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981310272.html
Почти 15 тысяч предпринимателей прошли бизнес-обучение в Подмосковье
Почти 15 тысяч предпринимателей прошли бизнес-обучение в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2024
Почти 15 тысяч предпринимателей прошли бизнес-обучение в Подмосковье
Почти 15 тысяч начинающих и действующих предпринимателей прошли обучение в рамках образовательных программ для бизнеса в Подмосковье с начала года, сообщает... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:56
2024-11-01T11:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
поддержка бизнеса
предприниматели
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 15 тысяч начинающих и действующих предпринимателей прошли обучение в рамках образовательных программ для бизнеса в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Ежегодно мы проводим около 100 образовательных мероприятий для бизнеса. В этом году участниками образовательных программ уже стали 14,5 тысячи предпринимателей. Это уже на 17% больше, чем за весь 2023 год. В целом за последние пять лет, начиная с 2019 года, в обучение по самым разным направлениям предпринимательской деятельности в регионе прошли более 60 тысяч человек", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Образование для предпринимателей в регионе организовано в самых разных форматах: тренинги, вебинары, семинары, бизнес-визиты, форумы и многое другое. Мероприятия проходят как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Поддержка бизнеса в Подмосковье, в том числе в части образовательных мероприятий, осуществляется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
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московская область (подмосковье), поддержка бизнеса , предприниматели
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Поддержка бизнеса , Предприниматели

Почти 15 тысяч предпринимателей прошли бизнес-обучение в Подмосковье

© iStock.com / KamiPhotosПредприниматели проводят бизнес-встречу
Предприниматели проводят бизнес-встречу - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© iStock.com / KamiPhotos
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 15 тысяч начинающих и действующих предпринимателей прошли обучение в рамках образовательных программ для бизнеса в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Ежегодно мы проводим около 100 образовательных мероприятий для бизнеса. В этом году участниками образовательных программ уже стали 14,5 тысячи предпринимателей. Это уже на 17% больше, чем за весь 2023 год. В целом за последние пять лет, начиная с 2019 года, в обучение по самым разным направлениям предпринимательской деятельности в регионе прошли более 60 тысяч человек", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Образование для предпринимателей в регионе организовано в самых разных форматах: тренинги, вебинары, семинары, бизнес-визиты, форумы и многое другое. Мероприятия проходят как в онлайн, так и в офлайн-форматах.
Поддержка бизнеса в Подмосковье, в том числе в части образовательных мероприятий, осуществляется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Поддержка бизнесаПредприниматели
 
 
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