https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html

Украинский пленный рассказал о тюремных законах в рядах ВСУ

Украинский пленный рассказал о тюремных законах в рядах ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

Украинский пленный рассказал о тюремных законах в рядах ВСУ

Взятые в ВСУ осужденные из одной из харьковских колоний обязаны были платить с каждой выплаты отчисления на содержание заключенных в лагере ("общак"), об этом... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T06:17

2024-11-01T06:17

2024-11-01T06:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Взятые в ВСУ осужденные из одной из харьковских колоний обязаны были платить с каждой выплаты отчисления на содержание заключенных в лагере ("общак"), об этом корреспонденту РИА Новости рассказал бывший заключенный, пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец. "С нами также поехал (человек) из круга "блатных", Бродяга (позывной), когда мы приехали уже на место дислокации в посадку (лесополосу), в село Дачное возле Новопавловки (покровское направление) которое находилось, нас так же там собрали и сказали, что с каждой зарплаты надо будет собираться, скидывать по пять тысяч гривен, которые будут отправляться на лагерь", - рассказал он. По словам военнопленного, набор заключенных в колонии проходил в несколько этапов, на первом удалось набрать около 30 человек, потом так называемые "блатные" угрозами сумели уговорить уйти в ВСУ около 100 заключенных, таким образом в бригаде была сформирована целая рота, которая "отчисляла" в лагерь "около полумиллиона гривен в месяц". Сам Мусиец за три месяца нахождения на довольствии ВСУ отчислил в колонию, из которой был забран в ряды вооруженных сил, порядка 15 тысяч гривен. "Пятнадцать тысяч (отправил за три месяца на так называемый "общак"). Три месяца по пять тысяч. Все сдавали. Помимо того, что мы сдавали на "общак", мы еще сдавали по две-две с половиной тысячи (гривен) на нужды роты. И эти деньги уходили на машины… непонятно куда. Нам говорили, что надо рожки (магазины для автоматического оружия) покупать, еще что-то покупать. Рожки никто не покупал, потому что нам давали по два-три рожка на 15-20 человек, то есть это ни о чем", - рассказал он. Пленный также отметил, что заключенные колонии по факту своего нахождения в ней обязаны были отчислять средства на так называемый "общак", однако при переходе в ВСУ "платеж" становился ежемесячным, а отказ от него мог повлечь физическое наказание. "Не имеет значения сколько у тебя срока осталось. Осталось 5 лет, то есть пойдешь все равно воевать. Со мной был сослуживец, которому оставалось 50 дней до освобождения, то есть у него не было, то есть, для этих денег, чтобы платить, и он пошел, потому что у него ни мамы там, никого не было, кроме девочки, а с девочки он тянуть просто не хотел эти деньги. Иди воюй, чтобы платить. Не хочешь идти платить, будем отбирать здоровье", - пояснил он. По его мнению, так называемые "блатные" находились в сговоре с администрацией колонии, а полученные средства могли делиться ими между собой.

https://ria.ru/20241101/plennyy-1981264328.html

https://ria.ru/20241101/vsu-1981256680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины