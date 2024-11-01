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В Госдуме назвали план Трампа разъединить Россию и Китай бахвальством - РИА Новости, 01.11.2024
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21:14 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/plan--1981436944.html
В Госдуме назвали план Трампа разъединить Россию и Китай бахвальством
В Госдуме назвали план Трампа разъединить Россию и Китай бахвальством - РИА Новости, 01.11.2024
В Госдуме назвали план Трампа разъединить Россию и Китай бахвальством
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:14
2024-11-01T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа "разъединить" Россию и Китай предвыборным бахвальством. Ранее Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. "Слова Трампа не более чем предвыборное бахвальство. Россия и Китай дорожат своими крепкими партнерскими и, главное, честными, открытыми и взаимовыгодными отношениями. Это то, чего так не хватает западным странам, привыкшим везде искать свою сиюминутную выгоду и плести интриги, которые, в конечном счете, заканчиваются конфликтами и войнами", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия всегда открыта для добропорядочных международных отношений и контактов. "Россия дорожит стабильными, уважительными добрососедскими отношениями с Китаем. У США тоже есть шансы выстроить доверительные и взаимовыгодные отношения с Россией, но здесь им нужно опомниться, извиниться и навсегда отказаться от своих циничных попыток навредить ее национальным интересам", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241101/peskov-1981322006.html
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госдума рф, дональд трамп, россия, китай, сша, михаил шеремет, в мире
Госдума РФ, Дональд Трамп, Россия, Китай, США, Михаил Шеремет, В мире
В Госдуме назвали план Трампа разъединить Россию и Китай бахвальством

Депутат ГД Шеремет назвал план Трампа разъединить РФ и Китай бахвальством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа "разъединить" Россию и Китай предвыборным бахвальством.
Ранее Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах.
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"Слова Трампа не более чем предвыборное бахвальство. Россия и Китай дорожат своими крепкими партнерскими и, главное, честными, открытыми и взаимовыгодными отношениями. Это то, чего так не хватает западным странам, привыкшим везде искать свою сиюминутную выгоду и плести интриги, которые, в конечном счете, заканчиваются конфликтами и войнами", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия всегда открыта для добропорядочных международных отношений и контактов.
"Россия дорожит стабильными, уважительными добрососедскими отношениями с Китаем. У США тоже есть шансы выстроить доверительные и взаимовыгодные отношения с Россией, но здесь им нужно опомниться, извиниться и навсегда отказаться от своих циничных попыток навредить ее национальным интересам", - сказал депутат.
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Госдума РФДональд ТрампРоссияКитайСШАМихаил ШереметВ мире
 
 
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