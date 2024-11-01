https://ria.ru/20241101/plan--1981436944.html

В Госдуме назвали план Трампа разъединить Россию и Китай бахвальством

В Госдуме назвали план Трампа разъединить Россию и Китай бахвальством - РИА Новости, 01.11.2024

В Госдуме назвали план Трампа разъединить Россию и Китай бахвальством

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T21:14

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2024-11-01T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа "разъединить" Россию и Китай предвыборным бахвальством. Ранее Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. "Слова Трампа не более чем предвыборное бахвальство. Россия и Китай дорожат своими крепкими партнерскими и, главное, честными, открытыми и взаимовыгодными отношениями. Это то, чего так не хватает западным странам, привыкшим везде искать свою сиюминутную выгоду и плести интриги, которые, в конечном счете, заканчиваются конфликтами и войнами", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия всегда открыта для добропорядочных международных отношений и контактов. "Россия дорожит стабильными, уважительными добрососедскими отношениями с Китаем. У США тоже есть шансы выстроить доверительные и взаимовыгодные отношения с Россией, но здесь им нужно опомниться, извиниться и навсегда отказаться от своих циничных попыток навредить ее национальным интересам", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322006.html

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госдума рф, дональд трамп, россия, китай, сша, михаил шеремет, в мире