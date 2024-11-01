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Песков прокомментировал предвыборную гонку в США - РИА Новости, 01.11.2024
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12:41 01.11.2024 (обновлено: 12:48 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/peskov-1981321380.html
Песков прокомментировал предвыборную гонку в США
Песков прокомментировал предвыборную гонку в США - РИА Новости, 01.11.2024
Песков прокомментировал предвыборную гонку в США
Предвыборная гонка в США находится на финишной прямой, там говорится много излишне экстравагантного и эмоционального, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:41
2024-11-01T12:48
сша
в мире
россия
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Предвыборная гонка в США находится на финишной прямой, там говорится много излишне экстравагантного и эмоционального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На финишной прямой предвыборная гонка США. Мы видим, что многие элементы этой предвыборной гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания. Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что слышны оскорбления кандидатов в адрес друг друга, и это не соответствует политической культуре России.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241031/sscha-1981135817.html
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сша, в мире, россия, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков
США, В мире, Россия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предвыборную гонку в США

Песков: в предвыборной гонке в США говорится много эмоционального

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Предвыборная гонка в США находится на финишной прямой, там говорится много излишне экстравагантного и эмоционального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На финишной прямой предвыборная гонка США. Мы видим, что многие элементы этой предвыборной гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания. Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что слышны оскорбления кандидатов в адрес друг друга, и это не соответствует политической культуре России.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
31 октября, 17:24
 
СШАВ миреРоссияКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024Дмитрий Песков
 
 
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