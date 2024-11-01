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Песков прокомментировал предвыборную гонку в США
Песков прокомментировал предвыборную гонку в США - РИА Новости, 01.11.2024
Песков прокомментировал предвыборную гонку в США
Предвыборная гонка в США находится на финишной прямой, там говорится много излишне экстравагантного и эмоционального, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:41
2024-11-01T12:41
2024-11-01T12:48
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Предвыборная гонка в США находится на финишной прямой, там говорится много излишне экстравагантного и эмоционального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На финишной прямой предвыборная гонка США. Мы видим, что многие элементы этой предвыборной гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания. Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что слышны оскорбления кандидатов в адрес друг друга, и это не соответствует политической культуре России.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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Песков прокомментировал предвыборную гонку в США
Песков: в предвыборной гонке в США говорится много эмоционального