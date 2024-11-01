https://ria.ru/20241101/peskov-1981321380.html

Песков прокомментировал предвыборную гонку в США

Песков прокомментировал предвыборную гонку в США - РИА Новости, 01.11.2024

Песков прокомментировал предвыборную гонку в США

Предвыборная гонка в США находится на финишной прямой, там говорится много излишне экстравагантного и эмоционального, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:41

2024-11-01T12:41

2024-11-01T12:48

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Предвыборная гонка в США находится на финишной прямой, там говорится много излишне экстравагантного и эмоционального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На финишной прямой предвыборная гонка США. Мы видим, что многие элементы этой предвыборной гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания. Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что слышны оскорбления кандидатов в адрес друг друга, и это не соответствует политической культуре России.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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сша, в мире, россия, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков