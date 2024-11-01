В США рассказали, что новые системы вооружений не помогут Киеву
Остин: никакая отдельная система вооружений не поможет Киеву
© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. США считают, что ни одна разновидность вооружений в отдельности не поможет Киеву переломить ход конфликта на Украине, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.
"Не существует магического решения. Ни одна разновидность вооружений отдельно не изменит ход войны... Важно применить комбинированное воздействие военных возможностей Украины и сосредоточить внимание на том, что действительно работает", - написал Остин в статье, опубликованной в журнале Foreign Affaris.
По словам американского министра, Вашингтон расценивает спецоперацию РФ как прямую угрозу безопасности Европы, а также очевидный вызов союзникам США по НАТО. При этом Остин подчеркнул, что его страна намерена продолжать оказывать Украине прямую военную помощь, координируя свои усилия с контактной группой стран-партнеров Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.