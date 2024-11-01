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В США рассказали, что новые системы вооружений не помогут Киеву - РИА Новости, 01.11.2024
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17:04 01.11.2024 (обновлено: 17:28 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/pentagon-1981391549.html
В США рассказали, что новые системы вооружений не помогут Киеву
В США рассказали, что новые системы вооружений не помогут Киеву - РИА Новости, 01.11.2024
В США рассказали, что новые системы вооружений не помогут Киеву
США считают, что ни одна разновидность вооружений в отдельности не поможет Киеву переломить ход конфликта на Украине, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:04
2024-11-01T17:28
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. США считают, что ни одна разновидность вооружений в отдельности не поможет Киеву переломить ход конфликта на Украине, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин."Не существует магического решения. Ни одна разновидность вооружений отдельно не изменит ход войны... Важно применить комбинированное воздействие военных возможностей Украины и сосредоточить внимание на том, что действительно работает", - написал Остин в статье, опубликованной в журнале Foreign Affaris.По словам американского министра, Вашингтон расценивает спецоперацию РФ как прямую угрозу безопасности Европы, а также очевидный вызов союзникам США по НАТО. При этом Остин подчеркнул, что его страна намерена продолжать оказывать Украине прямую военную помощь, координируя свои усилия с контактной группой стран-партнеров Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, киев, сша, министерство обороны сша, украина, россия, нато
В мире, Киев, США, Министерство обороны США, Украина, Россия, НАТО
В США рассказали, что новые системы вооружений не помогут Киеву

Остин: никакая отдельная система вооружений не поможет Киеву

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. США считают, что ни одна разновидность вооружений в отдельности не поможет Киеву переломить ход конфликта на Украине, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.
"Не существует магического решения. Ни одна разновидность вооружений отдельно не изменит ход войны... Важно применить комбинированное воздействие военных возможностей Украины и сосредоточить внимание на том, что действительно работает", - написал Остин в статье, опубликованной в журнале Foreign Affaris.
По словам американского министра, Вашингтон расценивает спецоперацию РФ как прямую угрозу безопасности Европы, а также очевидный вызов союзникам США по НАТО. При этом Остин подчеркнул, что его страна намерена продолжать оказывать Украине прямую военную помощь, координируя свои усилия с контактной группой стран-партнеров Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
"Побегут вперед". Стало известно, что ждет Украину после выборов в США
Вчера, 02:04
 
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