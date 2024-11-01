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В Москве изменились тарифы платной парковки на 27 улицах - РИА Новости, 01.11.2024
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00:38 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/parkovka-1981252069.html
В Москве изменились тарифы платной парковки на 27 улицах
В Москве изменились тарифы платной парковки на 27 улицах - РИА Новости, 01.11.2024
В Москве изменились тарифы платной парковки на 27 улицах
Тарифы на ряде московских улиц с платной парковкой меняются с пятницы, в частности, на 27 улицах столицы парковка стала дешевле, также расширена зона... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T00:38
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общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тарифы на ряде московских улиц с платной парковкой меняются с пятницы, в частности, на 27 улицах столицы парковка стала дешевле, также расширена зона резидентных разрешений. Как ранее сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, тарифы на платную парковку точечно скорректировали, на 27 улицах Москвы парковка стала дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Например, на набережной Академика Туполева, улице Клочкова, 2-й и 3-й Рощинской улице. На 7,3% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. Например, на Малой Никитской улице, улице Александра Невского и в Елоховском проезде. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности. Корректировка тарифов позволит разгрузить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше – стоянки будут освобождаться быстрее. Также с пятницы расширена зона резидентных разрешений. Парковка возле дома станет доступнее для москвичей, проживающих на ряде улиц столицы. Все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами.
https://ria.ru/20240927/parkovka-1975030102.html
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общество, москва, александр невский
Общество, Москва, Александр Невский
В Москве изменились тарифы платной парковки на 27 улицах

В Москве стоимость платной парковки стала дешевле на 27 улицах

© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Парковка в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тарифы на ряде московских улиц с платной парковкой меняются с пятницы, в частности, на 27 улицах столицы парковка стала дешевле, также расширена зона резидентных разрешений.
Как ранее сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, тарифы на платную парковку точечно скорректировали, на 27 улицах Москвы парковка стала дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Например, на набережной Академика Туполева, улице Клочкова, 2-й и 3-й Рощинской улице.
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На 7,3% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. Например, на Малой Никитской улице, улице Александра Невского и в Елоховском проезде. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности.
Корректировка тарифов позволит разгрузить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше – стоянки будут освобождаться быстрее.
Также с пятницы расширена зона резидентных разрешений. Парковка возле дома станет доступнее для москвичей, проживающих на ряде улиц столицы. Все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами.
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