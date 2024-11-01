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В пермском пансионате, где скончались два человека, выявили нарушения - РИА Новости, 01.11.2024
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18:54 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/pansionat-1981418249.html
В пермском пансионате, где скончались два человека, выявили нарушения
В пермском пансионате, где скончались два человека, выявили нарушения - РИА Новости, 01.11.2024
В пермском пансионате, где скончались два человека, выявили нарушения
Проверка в частном пансионате для пожилых людей в Перми, двое клиентов которого скончались, выявила множество нарушений, в том числе отсутствие медлицензии и... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:54
2024-11-01T18:54
происшествия
пермь
россия
пермский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Проверка в частном пансионате для пожилых людей в Перми, двое клиентов которого скончались, выявила множество нарушений, в том числе отсутствие медлицензии и обученного персонала, сообщает региональный минсоц. Специалисты регионального министерства труда и социального развития, Роспотребнадзора и сотрудники прокуратуры 1 ноября проверили частный пансионат под Пермью, двое клиентов которого недавно погибли. "Проверили частный пансионат "Долголетие", находящийся в поселке Протасы. Были выявлены многочисленные нарушения: учреждение не имеет медицинской лицензии; нет медработников; количество персонала — четыре человека", - говорится в сообщении. Уточняется, что в заведении уход за пожилыми клиентами не осуществлялся должным образом, у пяти пациентов выявлены пролежни III-IV стадии и гнойные инфекции мягких тканей, также персонал пансионата не обучили работать с людьми, имеющими нарушения когнитивных функций. "В организации находилось 60 граждан пожилого возраста. После проверки, несколько человек были размещены в хирургические отделения учреждений здравоохранения округа", - добавили в ведомстве. Ранее краевое управление СК РФ сообщило о планах возбудить уголовное дело после данных о смерти двух постояльцев пансионата для пожилых людей в Пермском районе, случившейся якобы из-за ненадлежащего ухода.
https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html
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происшествия, пермь, россия, пермский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В пермском пансионате, где скончались два человека, выявили нарушения

Минсоц Перми: в пансионате, где скончались двое клиентов, выявили нарушения

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРСоциальный пансионат для пожилых людей
Социальный пансионат для пожилых людей - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Социальный пансионат для пожилых людей. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Проверка в частном пансионате для пожилых людей в Перми, двое клиентов которого скончались, выявила множество нарушений, в том числе отсутствие медлицензии и обученного персонала, сообщает региональный минсоц.
Специалисты регионального министерства труда и социального развития, Роспотребнадзора и сотрудники прокуратуры 1 ноября проверили частный пансионат под Пермью, двое клиентов которого недавно погибли.
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"Проверили частный пансионат "Долголетие", находящийся в поселке Протасы. Были выявлены многочисленные нарушения: учреждение не имеет медицинской лицензии; нет медработников; количество персонала — четыре человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в заведении уход за пожилыми клиентами не осуществлялся должным образом, у пяти пациентов выявлены пролежни III-IV стадии и гнойные инфекции мягких тканей, также персонал пансионата не обучили работать с людьми, имеющими нарушения когнитивных функций.
"В организации находилось 60 граждан пожилого возраста. После проверки, несколько человек были размещены в хирургические отделения учреждений здравоохранения округа", - добавили в ведомстве.
Ранее краевое управление СК РФ сообщило о планах возбудить уголовное дело после данных о смерти двух постояльцев пансионата для пожилых людей в Пермском районе, случившейся якобы из-за ненадлежащего ухода.
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ПроисшествияПермьРоссияПермский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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