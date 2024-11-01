https://ria.ru/20241101/pansionat-1981418249.html

В пермском пансионате, где скончались два человека, выявили нарушения

В пермском пансионате, где скончались два человека, выявили нарушения - РИА Новости, 01.11.2024

В пермском пансионате, где скончались два человека, выявили нарушения

Проверка в частном пансионате для пожилых людей в Перми, двое клиентов которого скончались, выявила множество нарушений, в том числе отсутствие медлицензии и... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:54

2024-11-01T18:54

2024-11-01T18:54

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пермь

россия

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ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Проверка в частном пансионате для пожилых людей в Перми, двое клиентов которого скончались, выявила множество нарушений, в том числе отсутствие медлицензии и обученного персонала, сообщает региональный минсоц. Специалисты регионального министерства труда и социального развития, Роспотребнадзора и сотрудники прокуратуры 1 ноября проверили частный пансионат под Пермью, двое клиентов которого недавно погибли. "Проверили частный пансионат "Долголетие", находящийся в поселке Протасы. Были выявлены многочисленные нарушения: учреждение не имеет медицинской лицензии; нет медработников; количество персонала — четыре человека", - говорится в сообщении. Уточняется, что в заведении уход за пожилыми клиентами не осуществлялся должным образом, у пяти пациентов выявлены пролежни III-IV стадии и гнойные инфекции мягких тканей, также персонал пансионата не обучили работать с людьми, имеющими нарушения когнитивных функций. "В организации находилось 60 граждан пожилого возраста. После проверки, несколько человек были размещены в хирургические отделения учреждений здравоохранения округа", - добавили в ведомстве. Ранее краевое управление СК РФ сообщило о планах возбудить уголовное дело после данных о смерти двух постояльцев пансионата для пожилых людей в Пермском районе, случившейся якобы из-за ненадлежащего ухода.

https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html

https://ria.ru/20241030/pansionat-1980855813.html

пермь

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пермский район

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происшествия, пермь, россия, пермский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), общество