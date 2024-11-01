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В Москве открыли памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору
В Москве открыли памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору - РИА Новости, 01.11.2024
В Москве открыли памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору
Памятник московскому генерал-губернатору Сергею Александровичу, убитому террористом в 1905 году, и его супруге Елизавете Федоровне был открыт и освящен в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T23:25
2024-11-01T23:25
2024-11-01T23:25
москва
россия
елизавета федоровна
георгий франгулян
александр i
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
российская академия художеств
марфо-мариинская обитель
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Памятник московскому генерал-губернатору Сергею Александровичу, убитому террористом в 1905 году, и его супруге Елизавете Федоровне был открыт и освящен в Климентовском переулке Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Освящение возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров). "Этот памятник изображает их в момент выхода после святого венчания из Царскосельской церкви, и, конечно, объединяет места памяти Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, места их благих дел, места их созидательных трудов, их благотворительной работы в Москве и их любимые места, которым они посвящали всю свою жизнь", – рассказала о памятнике председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Москве. Автор проекта – академик Российской Академии художеств, народный художник РФ, советский и российский скульптор Георгий Франгулян. Архитектурный ансамбль включает также стелы с изображениями храмов и зданий, связанных в Москве с великокняжеской семьей. Открытие памятника в Москве – одно из памятных мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, 140-летию венчания четы великого князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Федоровны, и 130-летию памяти императора Александра III. В рамках празднования прошла также международная научная конференция ХХVII Елисаветинско-Сергиевские чтения "Сила не в силе, сила в любви" в Марфо-Мариинской обители милосердия.
https://ria.ru/20241031/pamyatnik-1981169037.html
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москва, россия, елизавета федоровна, георгий франгулян, александр i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия художеств, марфо-мариинская обитель, общество
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В Москве открыли памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору
В Москве открыли и освятили памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору