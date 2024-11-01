Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/pamyatnik-1981446382.html
В Москве открыли памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору
В Москве открыли памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору - РИА Новости, 01.11.2024
В Москве открыли памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору
Памятник московскому генерал-губернатору Сергею Александровичу, убитому террористом в 1905 году, и его супруге Елизавете Федоровне был открыт и освящен в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T23:25
2024-11-01T23:25
москва
россия
елизавета федоровна
георгий франгулян
александр i
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
российская академия художеств
марфо-мариинская обитель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938094997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_490fe751e359de831641d3b5ef1dbe17.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Памятник московскому генерал-губернатору Сергею Александровичу, убитому террористом в 1905 году, и его супруге Елизавете Федоровне был открыт и освящен в Климентовском переулке Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Освящение возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров). "Этот памятник изображает их в момент выхода после святого венчания из Царскосельской церкви, и, конечно, объединяет места памяти Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, места их благих дел, места их созидательных трудов, их благотворительной работы в Москве и их любимые места, которым они посвящали всю свою жизнь", – рассказала о памятнике председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Москве. Автор проекта – академик Российской Академии художеств, народный художник РФ, советский и российский скульптор Георгий Франгулян. Архитектурный ансамбль включает также стелы с изображениями храмов и зданий, связанных в Москве с великокняжеской семьей. Открытие памятника в Москве – одно из памятных мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, 140-летию венчания четы великого князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Федоровны, и 130-летию памяти императора Александра III. В рамках празднования прошла также международная научная конференция ХХVII Елисаветинско-Сергиевские чтения "Сила не в силе, сила в любви" в Марфо-Мариинской обители милосердия.
https://ria.ru/20241031/pamyatnik-1981169037.html
https://ria.ru/20241013/pamyatnik-1977830733.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938094997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a15b8b143825cfc5864021746edd5320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, елизавета федоровна, георгий франгулян, александр i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия художеств, марфо-мариинская обитель, общество
Москва, Россия, Елизавета Федоровна, Георгий Франгулян, Александр I, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Российская академия художеств, Марфо-Мариинская обитель, Общество
В Москве открыли памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору

В Москве открыли и освятили памятник убитому в 1905 году генерал-губернатору

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВечерняя Москва
Вечерняя Москва - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вечерняя Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Памятник московскому генерал-губернатору Сергею Александровичу, убитому террористом в 1905 году, и его супруге Елизавете Федоровне был открыт и освящен в Климентовском переулке Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Освящение возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
Памятник Бологое – город трудовой доблести установят в Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области
31 октября, 15:42
"Этот памятник изображает их в момент выхода после святого венчания из Царскосельской церкви, и, конечно, объединяет места памяти Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, места их благих дел, места их созидательных трудов, их благотворительной работы в Москве и их любимые места, которым они посвящали всю свою жизнь", – рассказала о памятнике председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Москве.
Автор проекта – академик Российской Академии художеств, народный художник РФ, советский и российский скульптор Георгий Франгулян. Архитектурный ансамбль включает также стелы с изображениями храмов и зданий, связанных в Москве с великокняжеской семьей.
Открытие памятника в Москве – одно из памятных мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, 140-летию венчания четы великого князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Федоровны, и 130-летию памяти императора Александра III. В рамках празднования прошла также международная научная конференция ХХVII Елисаветинско-Сергиевские чтения "Сила не в силе, сила в любви" в Марфо-Мариинской обители милосердия.
Памятник героям специальной военной операции в Вологоде - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Памятник героям СВО установили в Вологде
13 октября, 14:40
 
МоскваРоссияЕлизавета ФедоровнаГеоргий ФрангулянАлександр IЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРоссийская академия художествМарфо-Мариинская обительОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала