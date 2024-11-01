Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке рассказали о памятнике медведю Диксону - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/pamyatnik-1981342435.html
В Московском зоопарке рассказали о памятнике медведю Диксону
В Московском зоопарке рассказали о памятнике медведю Диксону - РИА Новости, 01.11.2024
В Московском зоопарке рассказали о памятнике медведю Диксону
Макет памятника умершему белому медведю Диксону уже готов, сейчас ведутся переговоры по его точной копии, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:52
2024-11-01T13:52
общество
диксон
красноярский край
москва
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897582285_0:135:3013:1830_1920x0_80_0_0_9f1e9461aa837f6a0b3cf8b7333db894.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Макет памятника умершему белому медведю Диксону уже готов, сейчас ведутся переговоры по его точной копии, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Ранее гендиректор столичного зоосада сообщала, что Московский зоопарк планирует установить памятник в честь умершего белого медведя Диксона. "Планируем, мы разрабатываем, сейчас уже есть макет, нам принесли, мы согласовали и сейчас ведутся переговоры уже по его точной копии: какого размера будет, где будет стоять, из какого материала будет сделан", - рассказала Акулова, отвечая на вопрос, на какой стадии разработки находится памятник медведю Диксону. Парализованный белый медведь Диксон, который проходил реабилитацию в Московском зоопарке, умер от острой сердечно-легочной недостаточности 20 сентября 2023 года. Белого медведя обнаружили в сентябре 2022 на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать для него уникальный реабилитационный бассейн.
https://ria.ru/20241016/medved-1978307982.html
диксон
красноярский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897582285_0:0:2680:2009_1920x0_80_0_0_0c3641f2d9c90fc5519dae594a28fd82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, диксон, красноярский край, москва, светлана акулова, московский зоопарк
Общество, Диксон, Красноярский край, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали о памятнике медведю Диксону

Акулова: макет памятника умершему белому медведю Диксону уже готов

© АГН "Москва" / Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопаркаБелый медведь Диксон
Белый медведь Диксон - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© АГН "Москва" / Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
Белый медведь Диксон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Макет памятника умершему белому медведю Диксону уже готов, сейчас ведутся переговоры по его точной копии, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Ранее гендиректор столичного зоосада сообщала, что Московский зоопарк планирует установить памятник в честь умершего белого медведя Диксона.
«
"Планируем, мы разрабатываем, сейчас уже есть макет, нам принесли, мы согласовали и сейчас ведутся переговоры уже по его точной копии: какого размера будет, где будет стоять, из какого материала будет сделан", - рассказала Акулова, отвечая на вопрос, на какой стадии разработки находится памятник медведю Диксону.
Парализованный белый медведь Диксон, который проходил реабилитацию в Московском зоопарке, умер от острой сердечно-легочной недостаточности 20 сентября 2023 года. Белого медведя обнаружили в сентябре 2022 на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать для него уникальный реабилитационный бассейн.
Белый медведь Терпей в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Пожилого белого медведя Терпея перевезли в Московский зоопарк
16 октября, 12:33
 
ОбществоДиксонКрасноярский крайМоскваСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала