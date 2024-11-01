https://ria.ru/20241101/pamyatnik-1981342435.html

В Московском зоопарке рассказали о памятнике медведю Диксону

В Московском зоопарке рассказали о памятнике медведю Диксону - РИА Новости, 01.11.2024

В Московском зоопарке рассказали о памятнике медведю Диксону

Макет памятника умершему белому медведю Диксону уже готов, сейчас ведутся переговоры по его точной копии, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:52

2024-11-01T13:52

2024-11-01T13:52

общество

диксон

красноярский край

москва

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Макет памятника умершему белому медведю Диксону уже готов, сейчас ведутся переговоры по его точной копии, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Ранее гендиректор столичного зоосада сообщала, что Московский зоопарк планирует установить памятник в честь умершего белого медведя Диксона. "Планируем, мы разрабатываем, сейчас уже есть макет, нам принесли, мы согласовали и сейчас ведутся переговоры уже по его точной копии: какого размера будет, где будет стоять, из какого материала будет сделан", - рассказала Акулова, отвечая на вопрос, на какой стадии разработки находится памятник медведю Диксону. Парализованный белый медведь Диксон, который проходил реабилитацию в Московском зоопарке, умер от острой сердечно-легочной недостаточности 20 сентября 2023 года. Белого медведя обнаружили в сентябре 2022 на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать для него уникальный реабилитационный бассейн.

https://ria.ru/20241016/medved-1978307982.html

диксон

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, диксон, красноярский край, москва, светлана акулова, московский зоопарк