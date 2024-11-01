https://ria.ru/20241101/pamfilova-1981318151.html

Памфилова призвала упростить систему соцвыплат для бойцов СВО

Памфилова призвала упростить систему соцвыплат для бойцов СВО - РИА Новости, 01.11.2024

Памфилова призвала упростить систему соцвыплат для бойцов СВО

Необходимо упорядочить и упростить систему выплат для участников СВО и создать памятку, чтобы они знали о положенных им гарантиях, заявила председатель... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:24

2024-11-01T12:24

2024-11-01T12:24

специальная военная операция на украине

общество

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Необходимо упорядочить и упростить систему выплат для участников СВО и создать памятку, чтобы они знали о положенных им гарантиях, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Я прошу обратить внимание… Наши бойцы умеют воевать, но им очень сложно разобраться в этих политических дебрях… Надо упорядочить, упростить систему выплат (для участников СВО - ред.), а с другой стороны, ребята многие не знают, что им положено… Я сказала об этом министру обороны, что надо сделать памятку", - заявила Памфилова на пленарной сессии "Россия-2030: общественные инициативы для нового времени" форума "Сообщество". По её словам, в ЦИК России поступают обращения от волонтеров и добровольцев по вопросам получения социальных выплат, большинство из них не знаю о тех выплатах, которые им положены. "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью. На ней решаются задачи повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития сотрудничества между различными секторами гражданского общества. РИА Новости – генеральный партнер форума.

https://ria.ru/20241101/svo-1981291360.html

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общество, россия, элла памфилова