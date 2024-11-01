https://ria.ru/20241101/palestina-1981396939.html
Конференция по защите палестинского населения состоится в марте
Конференция по защите палестинского населения состоится в марте - РИА Новости, 01.11.2024
Конференция по защите палестинского населения состоится в марте
Международная конференция по защите палестинского населения, запрошенная Генеральной Ассамблеей ООН, состоится в марте в Женеве, заявили РИА Новости источники,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:29
2024-11-01T17:29
2024-11-01T17:45
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ЖЕНЕВА, 1 ноя - РИА Новости. Международная конференция по защите палестинского населения, запрошенная Генеральной Ассамблеей ООН, состоится в марте в Женеве, заявили РИА Новости источники, близкие к делу.В сентябре в МИД Швейцарии заявили РИА Новости, что страна проведет в течение шести месяцев конференцию по мерам защиты гражданского населения на оккупированных палестинских территориях по просьбе Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будут приглашены все государства, подписавшие Женевские конвенции."Эта конференция состоится в Женеве, вероятнее всего, в марте", - подтвердили корреспонденту РИА Новости источники в Женеве.Согласно практике, каждая из 196 приглашенных стран определит свой уровень представительства.
https://ria.ru/20241101/konflikt-1915630213.html
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в мире, женева (город), оон
В мире, Женева (город), ООН
Конференция по защите палестинского населения состоится в марте
Конференция по защите палестинского населения состоится в марте в Женеве